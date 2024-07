Wer holt in der Wetterhölle von Silverstone die 12. Pole-Position des Jahres? Im dritten Training, von 11 Grad und einer feuchten Strecke begleitet, rutschten alle Fahrer herum. Auch die Qualifikation um 16 Uhr (TV live) könnte nass werden.

Mercedes-Duo vorne – Verstappen in Not?

Regen und offene Pole-Frage in Silverstone

1/10 Typisch englisches Wetter in Silverstone: Regenschirme dominieren das Bild im Fahrerlager.

Roger Benoit Formel-1-Experte

In den ersten sieben Rennen 2024 wurde die Pole-Frage jeweils mit dem Namen Max Verstappen (26) beantwortet. Dann eroberten Leclerc (Monaco), Russell (Montreal) und Norris (Barcelona) den besten Startplatz.

Bis Verstappen in Spielberg mit seiner 40. Pole-Position im 196. Formel-1-Einsatz wieder seine Führungsrolle anmeldete. Im Rennen kollidierte der Bullen-Star mit Norris. Diese zwei Piloten standen in Silverstone vor einem Jahr gemeinsam in der ersten Reihe. Verstappen vor Norris war dann auch der Zieleinlauf vor 125'000 Fans.

Auf der Pole-Liste fehlen in diesem Jahr von den vier Topteams nur noch Hamilton, Sainz, Piastri und Pérez, dessen Tief einen solchen Exploit allerdings kaum zulässt.

Gasly Letzter – wie Bottas 2023

Bereits nach acht Minuten die rote Flagge: Gasly hatte sich im Alpine ins Kiesbett verabschiedet. Der Franzose muss am Sonntag aus der letzten Reihe starten. Grund: Fünfter Motor (nur vier pro Saison erlaubt, neuer Turbolader usw.).

Vor einem Jahr musste hier auch Valtteri Bottas im Alfa-Sauber von ganz hinten starten. Dem Finnen wurden in der Qualifikation alle Zeiten gestrichen, weil er ohne Benzin auf der Strecke liegenblieb. Gefordert ist mindestens noch ein Liter. Bei Bottas wurden gerade mal 0,090 Liter im Tank gefunden!

Sauber ohne Besserung

Nach 15 Minuten hatten sich im dritten Training erst 14 Piloten eine Zeit notieren lassen. Die anderen sechs Fahrer brachen ihre Regenrunde jeweils vorzeitig ab.

Ein trauriges Bild für die Sauber-Fans nach 30 Minuten: Zhou und Bottas auf den letzten Plätzen vor dem «zeitlosen» Gasly, der sein Auto in der Garage reparieren lassen musste.

Hülkenberg in Topform

Nach 45 Minuten sahen wir die beiden Mercedes von Russell und Hamilton (achtfacher Silverstone-Sieger) vorne. Sind die Silberpfeile aus eigener Kraft siegfähig? Vor einer Woche brauchte es nach 34 sieglosen Rennen für den Russell-Triumph in Österreich die Karambolage zwischen Verstappen und Norris.

Fragezeichen bleiben an diesem Wochenende von den vier Grossen noch bei Red Bull-Honda und Ferrari. Die Sensation wie beim vierten Platz am Freitag: Nico Hülkenberg (36) im Haas-Ferrari. Sein zehnter Platz, nur 0,06 hinter Pérez, sagt alles über die Qualitäten des neuen Sauber-Piloten 2025.