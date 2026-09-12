Überraschung im Pole-Kampf von Madrid

Lando Norris düpiert mit seiner letzten Runde alle Pole-Favoriten in Madrid. Eine ordentliche Ausgangslage für den Sonntag schaffen sich die beiden Audi-Pilot.

Das Qualifying

Auf der neuen Strecke «Madring» gelten Überholmanöver als besonders schwierig. Entsprechend wichtig ist eine gute Startposition am Sonntag. Die beste schnappt sich überraschend Lando Norris. Der Weltmeister taucht am Ende von Q3 aus dem Nichts auf und holt elf Tausendstel vor WM-Leader Kimi Antonelli die Pole. «Ich bin selbst überrascht. Das war vielleicht die beste Runde meiner Karriere», jubelt Norris, der zum 19. Mal von ganz vorne startet.

Völlig verblüfft ist auch Antonelli: «Ich dachte, es sei eine tolle Runde und dann kommt dieser Typ und schnappt mir die Pole noch weg. So ist es – wir sehen uns am Sonntag.» Nur Platz vier – noch hinter Verstappen – gibts für Lewis Hamilton, dem mit seinem Ferrari Pole-Chancen eingeräumt wurden.

Gröbere Zwischenfälle bleiben in der Quali aus – obwohl die neue Strecke als gefährlich vorgestellt wurde.

So lief die Madrid-Quali Qualifikation 1. Teil (18 Minuten) ** 1, Russell 1:33,211 2. Antonelli 3. Lawson 4. verstappen 5. Norris 6. Hamilton 7. Leclerc 8. Piastri 9. Colapinto 10. Bortoleto 11. Gasly 12.Tsunoda 13. Lindblad 14. Hülkenberg 15. Ocon 16. Albon 1:35, 307 ----------------------- 17. Sainz: 1:35,312 18. Alonso 19. Pérez 20. Bottas 21. Bearman ohne Zeit 22. Stroll ohne Zeit ** ** Qualifikation 2. Teil (15 Minuten) ** 1. Verstappen 1;32,431 2. Antonelli 3. Hamilton 4. Leclerc 5. Lawson 6. Russell 7. Norris 8. Colapinto 9. Piastri 10. Lindblad 1:33,204 --------------------- 11. Hülkenberg 1:223 12. Bortoleto 1;33,388 13. Ocon 14. Gasly 15. Tsunoda 16. Albon Qualifikation Pole-Kampf (12 Minuten) ** 1. Norris 1:31,824 2. Antonelli 1:31,835 3. Verstappen 4. Hamilton 5. Leclerc 6. Russell 6. Piastri 8. Lawson 9. Colapinto 10. Lindblad ** ** STRAFEN: ** ** Bisher keine Qualifikation 1. Teil (18 Minuten) ** 1, Russell 1:33,211 2. Antonelli 3. Lawson 4. verstappen 5. Norris 6. Hamilton 7. Leclerc 8. Piastri 9. Colapinto 10. Bortoleto 11. Gasly 12.Tsunoda 13. Lindblad 14. Hülkenberg 15. Ocon 16. Albon 1:35, 307 ----------------------- 17. Sainz: 1:35,312 18. Alonso 19. Pérez 20. Bottas 21. Bearman ohne Zeit 22. Stroll ohne Zeit ** ** Qualifikation 2. Teil (15 Minuten) ** 1. Verstappen 1;32,431 2. Antonelli 3. Hamilton 4. Leclerc 5. Lawson 6. Russell 7. Norris 8. Colapinto 9. Piastri 10. Lindblad 1:33,204 --------------------- 11. Hülkenberg 1:223 12. Bortoleto 1;33,388 13. Ocon 14. Gasly 15. Tsunoda 16. Albon Qualifikation Pole-Kampf (12 Minuten) ** 1. Norris 1:31,824 2. Antonelli 1:31,835 3. Verstappen 4. Hamilton 5. Leclerc 6. Russell 6. Piastri 8. Lawson 9. Colapinto 10. Lindblad ** ** STRAFEN: ** ** Bisher keine Mehr

Audi

11. Nico Hülkenberg

12. Gabriel Bortoleto

Die vier Top-Teams Mercedes, McLaren, Ferrari und Red Bull schaffens geschlossen ins Q3. Damit bleiben für den Rest nur zwei Top-Ten-Plätze übrig – allerdings nicht für Audi. Die Hinwiler starten mit Nico Hülkenberg – mal wieder – von Position elf. 19 Tausendstel fehlen dem Deutschen auf Racing-Bulls-Pilot Arvid Lindblad, der es als Zehnter ins Q3 schafft. Einen Platz hinter Hülkenberg landet Teamkollege Gabriel Bortoleto. Im Quali-Duell stehts zwischen den beiden Audi-Piloten 7:7. Beide starten am Sonntag in Schlagdistanz zu den Punkten.

Die Startaufstellung

1. Reihe: Norris – Antonelli

2. Reihe: Verstappen – Hamilton

3. Reihe: Leclerc – Russell

4. Reihe: Piastri – Lawson

5. Reihe: Colapinto – Lindblad

6. Reihe: Hülkenberg – Bortoleto

7. Reihe: Ocon – Gasly

8. Reihe: Tsunoda – Albon

9. Reihe: Sainz – Alonso

10. Reihe: Pérez – Bottas

11. Reihe: Bearman – Stroll

Das gab zu reden

Oliver Bearman kann nach seinem Crash in der Schlussphase des dritten Trainings nicht zur Quali antreten und muss am Sonntag von weit hinten starten. Eine Schwächung fürs Haas-Team, das gegen Audi um Platz 8 in der Konstrukteure-WM kämpft. Noch liegt Haas mit 21:16 Zählern vorne.

So gehts weiter

Am Sonntag wird um 15 Uhr zum GP von Spanien gestartet.