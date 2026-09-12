Überraschung im Pole-Kampf von Madrid

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Beendet
Qualifying
GP von Spanien
Madrid
Madrid
1.
Lando Norris
Lando Norris1:31.824McLaren
2.
Andrea Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli+0.011Mercedes AMG Motorsport
3.
Max Verstappen
Max Verstappen+0.140Red Bull Racing
vor 15 Minuten

Auf Wiedersehen

Damit ist alles für das morgige Premierenrennen angerichtet. Wir sind rechtzeitig mit dem Liveticker zurück und werden das Rennen begleiten. Auf Wiedersehen und bis morgen.

vor 17 Minuten

Die restlichen Top-Ten-Fahrer

George Russell ist der erste Pilot, der das Tempo vorne nicht ganz mitgehen kann. Die Top Ten komplettieren Piastri, Lawson, Colapinto und Lindblad.

vor 18 Minuten

Fünf Fahrer eng zusammen

Hinter dem dynamischen Duo in Reihe eins sieht es nicht weniger spannend aus. Max Verstappen sichert sich Rang drei und teilt sich Reihe zwei mit Lewis Hamilton. Die beiden Streithähne kennen sich auch nur allzu gut. Charles Leclerc sichert sich Rang fünf und alle fünf Piloten sind innerhalb von 0.2 Sekunden. Das verspricht eine spannende Startphase zu werden. Auf anderen Rennstrecken sind die Abstände zu Beginn teilweise deutlich grösser.

vor 20 Minuten
Rennende
Rennende

Ende Qualifying

Das Qualifying auf dem Circuito de Madring ist beendet. Lando Norris und Kimi Antonelli bilden eine überaus spannende erste Startreihe. Sie lieferten sich ein tolles Duell im Kampf um die Pole Position und werden diesen Kampf hoffentlich morgen mit ins Rennen nehmen können.

vor 21 Minuten

12. Minute: Neue beste Runde von Lando Norris

Und tatsächlich schafft Lando Norris die kleine Überraschung und schnappt Kimi Antonelli die Pole Position um 11 Tausendstel weg. Dabei war sein letzter Sektor schlechter als in der Runde zuvor. Norris holt sich damit die dritte Pole Position dieser Saison.

vor 22 Minuten

11. Minute: Neue beste Runde von Kimi Antonelli

Kimi Antonelli haut einen unfassbar schnellen letzten Sektor heraus und degradiert das restliche Fahrerfeld. Seine Zeit ist mit 1:31.835 sensationell schnell. Kann ihn noch jemand schlagen? Lando Norris ist noch schnell unterwegs.

vor 25 Minuten

9. Minute: Untersuchung gegen Lindblad

Soeben gab die Rennleitung bekannt, dass es eine Untersuchung gegen Lindblad aufgrunf von "Unsafe Release" gibt. Wenn es sein Team betrifft, gibt es eine Geldstrafe. Wenn es ihn persönlich betrifft könnte es eine Gridstrafe geben. Es bleibt spannend.

vor 27 Minuten

8. Minute: Letzter Angriff

Jetzt geht es los! Kimi Antonelli ist der erste Pilot, der zurück auf die Strecke kommt. Was geht noch nach vorne? Und bleiben alle konzentriert oder gibt es doch noch eine gelbe oder sogar rote Flagge?

vor 29 Minuten

7. Minute: Alle in der Box

Der erste Teil des Q3 ist um und derzeit würde Lewis Hamilton von der Pole Position aus ins Rennen gehen. Antonelli wäre Zweiter. Russell und Leclerc würden sich die zweite Startreihe vor Verstappen und Norris teilen. Alle zehn Fahrer befinden sich in der Box und bereiten den letzten Angriff vor.

vor 30 Minuten

5. Minute: Verwarnung für Norris

Lando Norris bekommt die schwarz-weisse Flagge geschwenkt. Anscheinend hat er eine Anweisung der Rennleitung ignoriert. Diese Flagge ist gleichzusetzen mit einer gelben Karte und gleicht einer Verwarnung.

Audi mit Punkte-Chancen
Überraschung im Pole-Kampf von Madrid

Lando Norris düpiert mit seiner letzten Runde alle Pole-Favoriten in Madrid. Eine ordentliche Ausgangslage für den Sonntag schaffen sich die beiden Audi-Pilot.
Publiziert: vor 6 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
1/7
Lando Norris geht von Platz in den GP von Spanien.
Foto: Lukas Gorys
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Christian_Müller_Redaktor Sport_Blick_3-Bearbeitet (1).jpg
Roger Benoit und Christian Müller

Das Qualifying

Auf der neuen Strecke «Madring» gelten Überholmanöver als besonders schwierig. Entsprechend wichtig ist eine gute Startposition am Sonntag. Die beste schnappt sich überraschend Lando Norris. Der Weltmeister taucht am Ende von Q3 aus dem Nichts auf und holt elf Tausendstel vor WM-Leader Kimi Antonelli die Pole. «Ich bin selbst überrascht. Das war vielleicht die beste Runde meiner Karriere», jubelt Norris, der zum 19. Mal von ganz vorne startet.

Völlig verblüfft ist auch Antonelli: «Ich dachte, es sei eine tolle Runde und dann kommt dieser Typ und schnappt mir die Pole noch weg. So ist es – wir sehen uns am Sonntag.» Nur Platz vier – noch hinter Verstappen – gibts für Lewis Hamilton, dem mit seinem Ferrari Pole-Chancen eingeräumt wurden. 

Gröbere Zwischenfälle bleiben in der Quali aus – obwohl die neue Strecke als gefährlich vorgestellt wurde. 

So lief die Madrid-Quali

Qualifikation

1. Teil (18 Minuten)

**

1, Russell 1:33,211

2. Antonelli

3. Lawson

4. verstappen

5. Norris

6. Hamilton

7. Leclerc

8. Piastri

9. Colapinto

10. Bortoleto

11. Gasly

12.Tsunoda

13. Lindblad

14. Hülkenberg

15. Ocon

16. Albon 1:35, 307

-----------------------

17. Sainz: 1:35,312

18. Alonso

19. Pérez

20. Bottas

21. Bearman ohne Zeit

22. Stroll ohne Zeit

**

**

Qualifikation

2. Teil (15 Minuten)

**

1. Verstappen 1;32,431

2. Antonelli

3. Hamilton

4. Leclerc

5. Lawson

6. Russell

7. Norris

8. Colapinto

9. Piastri

10. Lindblad 1:33,204

---------------------

11. Hülkenberg 1:223

12. Bortoleto 1;33,388

13. Ocon

14. Gasly

15. Tsunoda

16. Albon

Qualifikation

Pole-Kampf (12 Minuten)

**

1. Norris 1:31,824

2. Antonelli 1:31,835

3. Verstappen

4. Hamilton

5. Leclerc

6. Russell

6. Piastri

8. Lawson

9. Colapinto

10. Lindblad

**

**

STRAFEN:

**

**

Bisher keine

Qualifikation

1. Teil (18 Minuten)

**

1, Russell 1:33,211

2. Antonelli

3. Lawson

4. verstappen

5. Norris

6. Hamilton

7. Leclerc

8. Piastri

9. Colapinto

10. Bortoleto

11. Gasly

12.Tsunoda

13. Lindblad

14. Hülkenberg

15. Ocon

16. Albon 1:35, 307

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17. Sainz: 1:35,312

18. Alonso

19. Pérez

20. Bottas

21. Bearman ohne Zeit

22. Stroll ohne Zeit

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Qualifikation

2. Teil (15 Minuten)

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1. Verstappen 1;32,431

2. Antonelli

3. Hamilton

4. Leclerc

5. Lawson

6. Russell

7. Norris

8. Colapinto

9. Piastri

10. Lindblad 1:33,204

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11. Hülkenberg 1:223

12. Bortoleto 1;33,388

13. Ocon

14. Gasly

15. Tsunoda

16. Albon

Qualifikation

Pole-Kampf (12 Minuten)

**

1. Norris 1:31,824

2. Antonelli 1:31,835

3. Verstappen

4. Hamilton

5. Leclerc

6. Russell

6. Piastri

8. Lawson

9. Colapinto

10. Lindblad

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STRAFEN:

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Bisher keine

Audi

11. Nico Hülkenberg
12. Gabriel Bortoleto

Die vier Top-Teams Mercedes, McLaren, Ferrari und Red Bull schaffens geschlossen ins Q3. Damit bleiben für den Rest nur zwei Top-Ten-Plätze übrig – allerdings nicht für Audi. Die Hinwiler starten mit Nico Hülkenberg – mal wieder – von Position elf. 19 Tausendstel fehlen dem Deutschen auf Racing-Bulls-Pilot Arvid Lindblad, der es als Zehnter ins Q3 schafft. Einen Platz hinter Hülkenberg landet Teamkollege Gabriel Bortoleto. Im Quali-Duell stehts zwischen den beiden Audi-Piloten 7:7. Beide starten am Sonntag in Schlagdistanz zu den Punkten. 

Die Startaufstellung

1. Reihe: Norris – Antonelli
2. Reihe: Verstappen – Hamilton
3. Reihe: Leclerc – Russell
4. Reihe: Piastri – Lawson
5. Reihe: Colapinto – Lindblad
6. Reihe: Hülkenberg – Bortoleto
7. Reihe: Ocon – Gasly
8. Reihe: Tsunoda – Albon
9. Reihe: Sainz – Alonso
10. Reihe: Pérez – Bottas
11. Reihe: Bearman – Stroll

Das gab zu reden

Oliver Bearman kann nach seinem Crash in der Schlussphase des dritten Trainings nicht zur Quali antreten und muss am Sonntag von weit hinten starten. Eine Schwächung fürs Haas-Team, das gegen Audi um Platz 8 in der Konstrukteure-WM kämpft. Noch liegt Haas mit 21:16 Zählern vorne. 

So gehts weiter

Am Sonntag wird um 15 Uhr zum GP von Spanien gestartet. 

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