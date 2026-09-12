Überraschung im Pole-Kampf von Madrid

Das Qualifying
Auf der neuen Strecke «Madring» gelten Überholmanöver als besonders schwierig. Entsprechend wichtig ist eine gute Startposition am Sonntag. Die beste schnappt sich überraschend Lando Norris. Der Weltmeister taucht am Ende von Q3 aus dem Nichts auf und holt elf Tausendstel vor WM-Leader Kimi Antonelli die Pole. «Ich bin selbst überrascht. Das war vielleicht die beste Runde meiner Karriere», jubelt Norris, der zum 19. Mal von ganz vorne startet.
Völlig verblüfft ist auch Antonelli: «Ich dachte, es sei eine tolle Runde und dann kommt dieser Typ und schnappt mir die Pole noch weg. So ist es – wir sehen uns am Sonntag.» Nur Platz vier – noch hinter Verstappen – gibts für Lewis Hamilton, dem mit seinem Ferrari Pole-Chancen eingeräumt wurden.
Gröbere Zwischenfälle bleiben in der Quali aus – obwohl die neue Strecke als gefährlich vorgestellt wurde.
Qualifikation
1. Teil (18 Minuten)
**
1, Russell 1:33,211
2. Antonelli
3. Lawson
4. verstappen
5. Norris
6. Hamilton
7. Leclerc
8. Piastri
9. Colapinto
10. Bortoleto
11. Gasly
12.Tsunoda
13. Lindblad
14. Hülkenberg
15. Ocon
16. Albon 1:35, 307
-----------------------
17. Sainz: 1:35,312
18. Alonso
19. Pérez
20. Bottas
21. Bearman ohne Zeit
22. Stroll ohne Zeit
**
**
Qualifikation
2. Teil (15 Minuten)
**
1. Verstappen 1;32,431
2. Antonelli
3. Hamilton
4. Leclerc
5. Lawson
6. Russell
7. Norris
8. Colapinto
9. Piastri
10. Lindblad 1:33,204
---------------------
11. Hülkenberg 1:223
12. Bortoleto 1;33,388
13. Ocon
14. Gasly
15. Tsunoda
16. Albon
Qualifikation
Pole-Kampf (12 Minuten)
**
1. Norris 1:31,824
2. Antonelli 1:31,835
3. Verstappen
4. Hamilton
5. Leclerc
6. Russell
6. Piastri
8. Lawson
9. Colapinto
10. Lindblad
**
**
STRAFEN:
**
**
Bisher keine
Qualifikation
1. Teil (18 Minuten)
**
1, Russell 1:33,211
2. Antonelli
3. Lawson
4. verstappen
5. Norris
6. Hamilton
7. Leclerc
8. Piastri
9. Colapinto
10. Bortoleto
11. Gasly
12.Tsunoda
13. Lindblad
14. Hülkenberg
15. Ocon
16. Albon 1:35, 307
-----------------------
17. Sainz: 1:35,312
18. Alonso
19. Pérez
20. Bottas
21. Bearman ohne Zeit
22. Stroll ohne Zeit
**
**
Qualifikation
2. Teil (15 Minuten)
**
1. Verstappen 1;32,431
2. Antonelli
3. Hamilton
4. Leclerc
5. Lawson
6. Russell
7. Norris
8. Colapinto
9. Piastri
10. Lindblad 1:33,204
---------------------
11. Hülkenberg 1:223
12. Bortoleto 1;33,388
13. Ocon
14. Gasly
15. Tsunoda
16. Albon
Qualifikation
Pole-Kampf (12 Minuten)
**
1. Norris 1:31,824
2. Antonelli 1:31,835
3. Verstappen
4. Hamilton
5. Leclerc
6. Russell
6. Piastri
8. Lawson
9. Colapinto
10. Lindblad
**
**
STRAFEN:
**
**
Bisher keine
Audi
11. Nico Hülkenberg
12. Gabriel Bortoleto
Die vier Top-Teams Mercedes, McLaren, Ferrari und Red Bull schaffens geschlossen ins Q3. Damit bleiben für den Rest nur zwei Top-Ten-Plätze übrig – allerdings nicht für Audi. Die Hinwiler starten mit Nico Hülkenberg – mal wieder – von Position elf. 19 Tausendstel fehlen dem Deutschen auf Racing-Bulls-Pilot Arvid Lindblad, der es als Zehnter ins Q3 schafft. Einen Platz hinter Hülkenberg landet Teamkollege Gabriel Bortoleto. Im Quali-Duell stehts zwischen den beiden Audi-Piloten 7:7. Beide starten am Sonntag in Schlagdistanz zu den Punkten.
Die Startaufstellung
1. Reihe: Norris – Antonelli
2. Reihe: Verstappen – Hamilton
3. Reihe: Leclerc – Russell
4. Reihe: Piastri – Lawson
5. Reihe: Colapinto – Lindblad
6. Reihe: Hülkenberg – Bortoleto
7. Reihe: Ocon – Gasly
8. Reihe: Tsunoda – Albon
9. Reihe: Sainz – Alonso
10. Reihe: Pérez – Bottas
11. Reihe: Bearman – Stroll
Das gab zu reden
Oliver Bearman kann nach seinem Crash in der Schlussphase des dritten Trainings nicht zur Quali antreten und muss am Sonntag von weit hinten starten. Eine Schwächung fürs Haas-Team, das gegen Audi um Platz 8 in der Konstrukteure-WM kämpft. Noch liegt Haas mit 21:16 Zählern vorne.
So gehts weiter
Am Sonntag wird um 15 Uhr zum GP von Spanien gestartet.