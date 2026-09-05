Es geht weitermit Q2 – strauchelnnun Top-Piloten?

5. Minute: Boxenfunk Max Verstappen

Max Verstappen ist mit seinem Red Bull überhaupt nicht zufrieden. "Das Auto ist an der Hinterachse wieder kaputt, in den Kurven 2, 4 und 5 unfahrbar", funkt der Niederländer an sein Team. Vor allem die Stabilität am Heck scheint ihm aktuell grosse Probleme zu bereiten.