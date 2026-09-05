Es geht weitermit Q2 – strauchelnnun Top-Piloten?

Q2 geht in die entscheidenden letzten Minuten. Derzeit wären Bearman, Lawson, Hülkenberg, Sainz und Ocon ausgeschieden. Auch Lewis Hamilton muss zittern: Der Ferrari-Pilot liegt momentan nur auf Rang elf und braucht auf seiner letzten Runde eine Steigerung.
Für Nico Hülkenberg wird es schwierig in Richtung Top Ten. Er liegt nach seinen Runden auf dem derzeit 14. Platz. Über eine halbe Sekunde fehlt in Richtung der besten Zehn und der Teilnahme am Q3.
Oscar Piastri kann noch schneller als der Teamkollege und übernimmt mit einem knappen Vorsprung von 0,050 Sekunden die Führung. Pierre Gasly ist wieder stark und der neue Dritte.
Viel Bewegung an der Spitze! Kurz halten sich die Mercedes vorne, dann aber übernimmt McLaren durch Lando Norris die Führung.
Max Verstappen ist mit seinem Red Bull überhaupt nicht zufrieden. "Das Auto ist an der Hinterachse wieder kaputt, in den Kurven 2, 4 und 5 unfahrbar", funkt der Niederländer an sein Team. Vor allem die Stabilität am Heck scheint ihm aktuell grosse Probleme zu bereiten.
Nun wird es voll auf der Strecke! Das restliche Feld begibt sich fast zeitgleich auf die Runde.
Red Bull fährt mit seinen Fahrern früh raus und setzt die ersten Runden im Q2. Eine 1:22.573 gibt es von Max Verstappen. Liam Lawson war zwei Zehntelsekunden langsamer. Carlos Sainz war auch schon früh rausgefahren.
Es geht weiter mit dem Q2 und dem Kampf um die Top Ten. Kann Alpine auch dieses Mal ganz vorne mitmischen?
Q1 ist durch und für Yuki Tsunoda, Alex Albon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso und Lance Stroll ist das Qualifying bereits beendet. Carlos Sainz rettet sich als 16. gerade noch in die nächste Runde, Nico Hülkenberg schafft es als 14. ebenfalls weiter. Die Bestzeit bleibt bei Pierre Gasly.
Nico Hülkenberg kann sich noch einmal steigern und ist neuer 14. Reicht das für die Teilnahme am Q2?