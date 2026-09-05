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Qualifying 2/3
GP von Italien
Monza
Monza
1.
Andrea Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli1:21.882Mercedes AMG Motorsport
2.
Oscar Piastri
Oscar Piastri+0.135McLaren
3.
Lando Norris
Lando Norris+0.185McLaren
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Monza-Qualifying live
Es geht weitermit Q2 – strauchelnnun Top-Piloten?

vor 1 Minute

13. Minute: Hamilton aktuell draussen

Q2 geht in die entscheidenden letzten Minuten. Derzeit wären Bearman, Lawson, Hülkenberg, Sainz und Ocon ausgeschieden. Auch Lewis Hamilton muss zittern: Der Ferrari-Pilot liegt momentan nur auf Rang elf und braucht auf seiner letzten Runde eine Steigerung.

vor 6 Minuten

11. Minute: Hülkenberg auf Platz 14

Für Nico Hülkenberg wird es schwierig in Richtung Top Ten. Er liegt nach seinen Runden auf dem derzeit 14. Platz. Über eine halbe Sekunde fehlt in Richtung der besten Zehn und der Teilnahme am Q3.

vor 6 Minuten

8. Minute: Neue Bestzeit von Oscar Piastri in Q2

Oscar Piastri kann noch schneller als der Teamkollege und übernimmt mit einem knappen Vorsprung von 0,050 Sekunden die Führung. Pierre Gasly ist wieder stark und der neue Dritte.

vor 7 Minuten

8. Minute: Neue Bestzeit von Lando Norris in Q2

Viel Bewegung an der Spitze! Kurz halten sich die Mercedes vorne, dann aber übernimmt McLaren durch Lando Norris die Führung.

vor 9 Minuten

5. Minute: Boxenfunk Max Verstappen

Max Verstappen ist mit seinem Red Bull überhaupt nicht zufrieden. "Das Auto ist an der Hinterachse wieder kaputt, in den Kurven 2, 4 und 5 unfahrbar", funkt der Niederländer an sein Team. Vor allem die Stabilität am Heck scheint ihm aktuell grosse Probleme zu bereiten.

vor 10 Minuten

5. Minute: Der Rest fährt raus

Nun wird es voll auf der Strecke! Das restliche Feld begibt sich fast zeitgleich auf die Runde.

vor 11 Minuten

4. Minute: Red Bull legt vor

Red Bull fährt mit seinen Fahrern früh raus und setzt die ersten Runden im Q2. Eine 1:22.573 gibt es von Max Verstappen. Liam Lawson war zwei Zehntelsekunden langsamer. Carlos Sainz war auch schon früh rausgefahren.

vor 15 Minuten

1. Minute: Q2 gestartet

Es geht weiter mit dem Q2 und dem Kampf um die Top Ten. Kann Alpine auch dieses Mal ganz vorne mitmischen?

vor 21 Minuten

18. Minute: Q1 beendet

Q1 ist durch und für Yuki Tsunoda, Alex Albon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso und Lance Stroll ist das Qualifying bereits beendet. Carlos Sainz rettet sich als 16. gerade noch in die nächste Runde, Nico Hülkenberg schafft es als 14. ebenfalls weiter. Die Bestzeit bleibt bei Pierre Gasly.

vor 22 Minuten

17. Minute: Reicht die Zeit?

Nico Hülkenberg kann sich noch einmal steigern und ist neuer 14. Reicht das für die Teilnahme am Q2?

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