Cadillac setzt auf neuen Teamchef

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Formel-1-Neuling Cadillac setzt für die zweite Saisonhälfte, die in eineinhalb Wochen in Zandvoort startet, auf Marcin Budkowski als neuen Teamchef. Dies sei ein «geplanter Führungswechsel, da die Organisation von ihrer anfänglichen Aufbauphase in die nächste Stufe der Rennleistung übergeht», richtet das Team aus, das 2026 als einziges noch punktlos ist.

Budkowski folgt beim US-amerikanischen Rennstall auf Graeme Lowdon, der das Team verlässt. Der polnisch-französische Ingenieur bringt mehr als zwei Jahrzehnte Formel-1-Erfahrung bei Prost, Ferrari, McLaren, der FIA und Renault respektive Alpine mit.