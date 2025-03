Die Sauber-Stimmen

Beat Zehnder, Director Signature Programs & Operations: «Es ist bedauerlich, dass unser Rennen bereits in der ersten Runde entschieden wurde. Nico hatte einen heftigen Einschlag in Kurve drei und hätte sich beinahe gedreht. Er konnte das Auto zwar retten, fuhr aber über den Randstein und das Kiesbett. Die Telemetrie zeigte, dass er unmittelbar danach viel aerodynamische Leistung verlor, was das Rennen für ihn zu einer grossen Herausforderung machte. Auch Gabriels Rennen wurde in der Anfangsphase beeinträchtigt: Er kämpfte gegen Bearman, als er Abtrieb verlor und sich drehte, wodurch er viel Zeit einbüsste und frühzeitig zum Reifenwechsel anhalten musste. Von da an war es immer schwierig, den Rückstand aufzuholen. Positiv zu vermerken ist, dass Gabriels Tempo im letzten Stint auf harten Reifen stark war und mit unseren direkten Konkurrenten mithalten konnte. Natürlich gibt es noch viel zu tun: Das Feld ist eng beieinander, und auf der Strecke zählt jede kleine Verbesserung. Das Team, das diese Zehntel zuerst holt, wird den Vorteil haben, also müssen wir weiter hart arbeiten.»

Nico Hülkenberg (P17): «Es war ein charakterbildender Tag für uns. Ich denke, dass unsere Leistung in Anbetracht des Schadens nicht allzu schlecht war. Das Positive an dem heutigen Tag ist, dass wir das Rennen zu Ende gefahren sind und einige Erfahrungen mit dem neuen Auto sammeln konnten. Es ist noch früh, und ich freue mich schon darauf, in zwei Wochen in Suzuka wieder zu fahren.»

Gabriel Bortoleto (P18): «Heute war definitiv kein ideales Rennen. Nach Runde 1 ging es nur noch darum, sich zu erholen und so viele Informationen wie möglich über das Auto zu sammeln. Obwohl unsere Position nicht günstig war, war es gut, dass ich weiterfahren und das Rennen beenden konnte, denn es war mein erstes Rennen im Trockenen. Es ist schwer zu sagen, wo wir mit einem saubereren Rennen hätten stehen können. Ich wollte natürlich, dass dieses Wochenende positiver verläuft. Es ist, wie es ist. Jetzt machen wir weiter und kehren ins Werk zurück, um unsere Erkenntnisse aus den ersten beiden Rennen zu analysieren und uns auf Suzuka vorzubereiten. Ich freue mich wirklich darauf, dort Rennen zu fahren. Ich habe viel in der Simulation geübt und bin gespannt darauf, endlich auf der echten Strecke zu fahren.»