Neun GP-Stars müssen im ersten Mexiko-Training zuschauen

Das auf 2200 Meter über Meer liegende Höhenlager der Formel 1 in der Millionenstadt Mexico City wird am Freitag in den ersten 60 Minuten zum Nachwuchs-Trainingslager. Denn neun Teams setzen beim Start zum 20. GP die Stars der Zukunft ein.

1/5 Patricio O'Ward (l.) wird im ersten Mexiko-Training neben Oscar Piastri im zweiten McLaren sitzen. Foto: Getty Images

Roger Benoit Formel-1-Experte

So kommt es, dass Norris, Verstappen, Russell, Hamilton, Sainz, Lawson, Stroll, Bearman und Gasly zuschauen müssen. Nur Sauber, das seine Pflicht bei diesen Young Driver Einsätzen für 2025 schon erfüllt hat, kann mit den beiden Stammpiloten losfahren.

Die Liste der «Unbekannten»

Die wichtigsten Namen der Fahrer aus der zweiten Reihe: O'Ward (McLaren), Fuoco (Ferrari), Lindblad (Red Bull), Vesti (Mercedes), Crawford (Aston Martin), Hirakawa (Haas) und Browning (Williams).

So dürften WM-Leader Piastri und der seit über einem Jahr sieglose Leclerc die erste Bestzeit ab 20.30 Uhr MEZ (TV live, Sky) unter sich ausmachen.

Bortoleto kämpft mit Form

Bei Sauber hat sich das Blatt seit drei Rennen wieder Richtung Hülkenberg gewendet. Bortoleto hatte zuletzt in Monza (8. Platz) WM-Punkte erobert. Der Brasilianer tritt zum ersten Mal in Mexiko an: «Aber ich kenne die Strecke gut aus dem Simulator. Und jetzt soll ja noch die einmalige Atmosphäre und die Energie der Fans dazukommen.»

Verstappen 2024 nur 6.

Max Verstappen ist als fünffacher Mexiko-Sieger angereist. «Die Höhenlage wird uns alle wieder überraschen und die Ingenieure auch vor Kühlungsprobleme stellen. Aber das sollten wir wieder in den Griff bekommen.»

Vor einem Jahr verpasste Verstappen die Pole gegenüber Sainz (Ferrari) um 0,2 Sekunden. In einem giftigen Rennen kassierte der Holländer zwei Strafen (Fouls gegen Norris) – und wurde so noch hinter Sainz, Norris, Leclerc, Hamilton und Russell Sechster.