Red Bull muss einen weiteren Abgang verkraften. Rennstratege Will Courtenay wird neuer Sportdirektor bei McLaren.

Kurz zusammengefasst Red Bull verliert Rennstrategen Will Courtenay

Er wird neuer Sportdirektor bei McLaren

Dritter hochrangiger Abgang bei Red Bull in sechs Monaten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

AFP Agence France Presse

Formel-1-Rennstall Red Bull verliert einen weiteren hochrangigen Mitarbeiter an die Konkurrenz. Will Courtenay, beim Team von Weltmeister Max Verstappen verantwortlich für die Rennstrategie, wird zu McLaren wechseln und dort den Posten des Sportdirektors übernehmen. Dies teilte der englische Rennstall am Dienstag mit.

Offen ist, wann Courtenay sich McLaren anschliesst. Laut Medienberichten wird er seinen bis Mitte 2026 gültigen Vertrag bei Red Bull erfüllen. Nach Star-Designer Adrian Newey (zu Aston Martin) und Sportdirektor Jonathan Wheatley (zu Audi-Sauber) ist Courtenay bereits der dritte hochrangige Funktionär, der seinen Abschied vom Weltmeister-Rennstall in den letzten sechs Monaten verkündet hat.

«Seine Erfahrung, Professionalität und Leidenschaft für den Motorsport machen ihn zum idealen Kandidaten für die Leitung unserer F1-Sportabteilung», sagte McLaren-Teamchef Andrea Stella zur Verpflichtung: «Wir treten jetzt in eine Schlüsselphase unserer Reise als Team ein und sind zuversichtlich, dass er eine grossartige Ergänzung für unser starkes Führungsteam sein wird.»

Red Bull verliert den Rennstrategen Will Courtenay. Foto: Getty Images