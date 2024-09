Kurz zusammengefasst Daniel Ricciardo wird nach Singapur-GP emotional

Der Australier wird bei den Racing Bulls durch Lawson ersetzt

Cédric Heeb Redaktor Sport

Er ringt um Worte. Er atmet durch. Er kämpft mit den Tränen. Daniel Ricciardo (35) beendete am Sonntag den GP von Singapur als 18. – und wird beim Interview danach sehr emotional. Der Grund: Es war sein letztes Rennen für die Racing Bulls – und wohl auch in der Formel 1.

«Ich bin mir bewusst, dass es das gewesen sein könnte», sagt der Australier im Interview. Blick berichtete bereits vor dem GP-Wochenende exklusiv, dass seine Formel-1-Karriere zu Ende gehen wird: «Daniel Ricciardo hat ausgelacht». Jetzt sagt der Australier: «Das Cockpit war über Jahre mein Zuhause.» Dieses muss er nun endgültig verlassen.

Er könne sich damit abfinden, meint er. «Irgendwann kommt für alle der Zeitpunkt.» Er übernahm zur Mitte der Saison 2023 den Platz von Nyck de Vries im Alpha Tauri und liebäugelte gar damit, beim Mutterteam Red Bull einen Fuss in die Türe zu setzen. «Ich wollte wieder zu Red Bull, aber das hat nicht geklappt. Das Märchenende gab es nicht, aber ich darf stolz auf meine 14 Jahre zurückblicken», so der achtfache GP-Sieger.

«Möchte den Moment geniessen»

Nach der vierwöchigen Pause wird beim GP in Austin (USA, 20. Oktober) Ersatzfahrer Liam Lawson das Cockpit Ricciardos einnehmen. Der 22-Jährige aus Neuseeland sprang bereits vergangene Saison für den 32-fachen Podestfahrer ein, als sich Ricciardo die Hand gebrochen hatte. Die Bilanz: Fünf Rennen, zwei WM-Punkte (9. in Singapur). Zum Vergleich: Ricciardo fuhr in seinen 25 Grand Prix seit dem Rennen in Ungarn (23. Juli 2023) zu 18 Zählern.

Damit dürften die 306,143 zurückgelegten Kilometer im asiatischen Kleinstaat die letzten in der Karriere des Mannes aus Perth gewesen sein. Dass er nochmals Unterschlupf bei einem anderen Team findet, ist unwahrscheinlich, sind doch etliche talentierte Nachwuchsfahrer in den Startlöchern. «Es ist gerade eine Flut an Emotionen, Gefühlen und Erschöpfung», schluchzt Ricciardo, kurz bevor er das Interview abschliesst. «Ich möchte den Moment einfach geniessen.»