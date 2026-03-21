Schock für Verstappen – Team disqualifiziert

Max Verstappen (28), in der Formel 1 mit Red Bull auf Platz acht abgestürzt, war beim zweiten NLS-Rennen (Nürburgring- Langstrecken-Serie) nicht zu schlagen. Wenig später der Schock: Sein Team wird disqualifiziert.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Beim GT3-Wechsel von Ferrari (Emil Frey Team) schlug der Holländer gleich beim ersten Auftritt im Mercedes-AMG GT3 zu.

Eine Minute Vorsprung

Verstappen lag mit seinen Teamkollegen Juncadella (Sp) und Gounon (Fr) nach vier Stunden um eine Minute vor BMW und Porsche! Verstappen, der am Start und am Ende im Mercedes sass, verpasste allerdings den Rundenrekord. Er lachte trotzdem: «Das ist endlich wieder richtiger Motorsport!»

Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer: Das Verstappen-Team wird nachträglich disqualifiziert. Grund: Statt den erlaubten sechs Reifensets hat das Team sieben eingesetzt.

Neue Gerüchte

Das Rennen galt als Vorbereitung auf die 24 Stunden in der Grünen Hölle am 16./ 17. Mai.

Der Gastauftritt bei Mercedes feuerte natürlich sofort die Spekulationen an, dass Verstappen 2027 auch in der Formel 1 für die Silberpfeile fährt.