Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Audi verliert in Baku klar gegen Haas-Ferrari

Hülkenberg und Bortoleto erneut ohne WM-Punkte trotz Safety-Car-Chance

Audi nun mit 17:27 Punkten hinter Haas, Malaysia als nächste Hoffnung

Roger Benoit Formel-1-Experte

Die Reise nach Baku hat sich für GP-Neuling Audi nicht gelohnt. Ja, sie endete mit einem Debakel. Im Kampf um den 7. WM-Platz und viele Millionen Bonusgelder kassierte das Team aus Hinwil ZH gegen Haas-Ferrari eine fast schon verdiente 0:6-Niederlage – und liegt jetzt mit 17:27 zurück. Das US-Team hatte vom Donnerstag an Audi dominiert. In allen Trainings und beim Rennen: 7. Ocon, der das Team Ende Saison verlassen muss, und 9. Bearman. In den letzten acht Rennen hatte dieses Duo nicht mehr gepunktet!

Für Audi war es von den Startpositionen 17 und 18 (die schlechtesten 2026) ein langweiliger und mühsamer Auftritt in den hintersten Regionen. Bis in der Endphase zwei Crashs mit vier Ausfällen für längere Safety-Car-Phasen und neue Hoffnung sorgten. So lag Hülkenberg plötzlich auf dem 10. Platz. Doch ein kleiner Fehler des Deutschen im Kampf mit Sainz und Williams riss Nico auf den 11. Rang zurück. Zum dritten Mal in dieser Saison. Teamkollege Bortoleto, der 13. wurde, hatte diesen verfluchten 11. Platz 2026 schon fünfmal hinnehmen müssen. Hätten die Deutschen endlich einen etwas stärkeren Motor, wären aus diesen undankbarsten Klassierungen bestimmt einige WM-Punkte mehr geworden.

Jetzt reist das Team nach Malaysia zum nachgeholten «GP von Bahrain». Dort können die Audi-Piloten ihre jetzt verlängerten Verträge und das stark modifizierte Auto mit 14 neuen Teilen vielleicht besser feiern als in Baku. Schaffen es Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg in Sepang den Zehnpunkte-Rückstand auf Haas zu verringern? Oder muss man plötzlich wieder auf Williams-Mercedes (fünf Punkte zurück) aufpassen? Baku kann man sofort abhaken. Es gibt für einmal von Audi nichts schönzureden!