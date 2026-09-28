Warum Hamilton vor zehn Jahren in Malaysia weinte

Die Vergangenheit holt im Leben alle einmal ein. Auch die Formel-1-Fahrer. So reist jetzt Superstar Sir Lewis Hamilton zu seinem 396. Rennen mit einer bösen Erinnerung nach Malaysia, den sie offiziell GP von Bahrain nennen müssen.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Für den Briten gehen die Gedanken zehn Jahre zurück, als er dort am 2. Oktober 2016 in der 41. von 56 Runden in Führung aus dem Rennen gerissen wurde. Bei Mercedes waren und sind noch heute Motorschäden fast so selten wie eine Sonnenfinsternis.

Doppelcrash – Max siegte

Es war der einzige Schaden der Silberpfeile in der ganzen Saison! Nur noch in Barcelona 2016 kassierten Rosberg und Hamilton einen Nuller, als sie nach dem Start zusammenkrachten. Und ein gewisser Max Verstappen bei seiner Red Bull-Premiere gleich zum ersten GP-Sieg kam.

Vor zehn Jahren nutzten Hamilton nach Malaysia und dem dritten Platz in Suzuka (Sieger Rosberg) auch in den letzten vier WM-Läufen vier Triumphe nichts mehr. Rosberg wurde viermal Zweiter und gewann den Titel mit 385:380 Punkten. Dank des Hamilton-Pechs in Sepang.

Hamiltons neun WM-Titel...

«Normal» hätte Hamilton also acht WM-Titel. Oder sogar neun, wenn man den Skandal von Abu Dhabi beim Finale am 12. Dezember 2021 genauer anschaut. Nur ein Fehler von Rennleiter Masi erlaubte es, den klar führenden Hamilton noch zu überholen. Nach dem Latifi-Crash hätte Masi das Rennen – so die Regeln – gar nicht mehr freigeben dürfen.

Die Vergangenheit holt also alle einmal ein. Und wenn die Formel 1 jetzt nach Malaysia zurückkehrt und nach 2017 ein Comeback feiert, spielen wieder die beiden grossen Namen von Hamilton und Verstappen eine Rolle. Der Holländer war der bisher letzte Sieger in den Sümpfen von Sepang – 12 Sekunden vor dem Briten. Von den damals 20 Piloten sind ab Freitag noch zehn Piloten dabei. Rennstart ist am Sonntag um 9 Uhr MEZ (TV live).