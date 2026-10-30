Alles ist angerichtet für die grosse WM-Party von Kimi Antonelli – doch jetzt funkt die Gesundheit dazwischen! Der designierte Weltmeister fehlt am Donnerstag beim Pressetag aufgrund eines viralen Infekts. Der Rennstall gibt aber Entwarnung.

Darum gehts Kimi Antonelli fehlen zwei Punkte zum WM-Titel, nach neun Siegen und sechs Podesten in 18 Rennen

Mercedes meldete Antonelli am Donnerstag wegen eines viralen Infekts von den FIA-Medienterminen ab

Antonelli soll am Freitag trainieren, für den Titel braucht er am Sonntag mindestens Rang neun

Fabienne Kleinhenz

Dem designierten Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli (20) fehlen noch zwei mickrige Punkte bis zur verdienten Krönung. Der Mercedes-Fahrer kann auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt mit einem 9. Rang den Sack am Sonntag vorzeitig zumachen. Damit würde er seine beeindruckende Bilanz dieser Saison krönen: neun Siege in 18 Grand Prix. Dazu kommen sechs weitere Podestplätze. Bisher stand er also nur drei Mal nicht auf dem Treppchen!

Kurz vor den drei GP-Tagen in Mexiko kommt dem Italiener allerdings die Gesundheit in die Quere. Mercedes kündigte am Donnerstag an, dass der 20-Jährige nicht zur Pressekonferenz und den Medienterminen auftauchen würde. Der Grund: Ein viraler Infekt. Die FIA hat ihn für den Tag von seinen Medienverpflichtungen freigestellt, so Mercedes, «damit er sich vor dem Wochenende noch ausruhen kann».

Eine längere Zwangspause ist nach Angaben seines Rennstalls jedoch nicht geplant. Antonelli soll bereits am Freitag wieder in den beiden Trainings (19.30 Uhr und 23 Uhr) hinter dem Steuer sitzen. Wie sich die Erkrankung auf seine Form auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Auch Valtteri Bottas (37) fiel krankheitsbedingt aus. Doch auch der finnische Cadillac Pilot soll am Freitag wieder im Cockpit sitzen.