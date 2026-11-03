Sorge um die Formel-1- und MotoGP-Rennen im Nahen Osten. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars stehen auch Hotels der Rennteams auf der Liste von möglichen Angriffszielen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die MotoGP ist am kommenden Wochenende (6. bis 8. November) in Katar zu Gast. In der Formel 1 stehen Ende November (27. bis 29.) und Anfang Dezember (4. bis 6.) Katar und Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf dem Programm.

Nun hat die iranische Nachrichtenagentur Fars eine Liste namens «Zero Hour» mit möglichen militärischen Zielen der iranischen Armee veröffentlicht, die das Land im Falle eines erneuten Angriffs der USA und Israels ins Visier nehmen könnte. Darauf stehen auch Hotels, die von den Rennteams in Katar und Abu Dhabi genutzt werden. Hotelnamen, Städte und ein Veröffentlichungsdatum der Liste enthalten die Berichte jedoch nicht. Die Golfstaaten wurden aufgrund ihrer Nähe zu den USA bereits im März vom Iran angegriffen.

Die beiden Motorsport-Serien halten Stand jetzt am geplanten Rennkalender fest. Mit Yamaha hat aber ein Töff-Team bereits seinen Boykott für das Rennen in Katar erklärt.