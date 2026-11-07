Verstappen und Ferrari müssen hinten starten!

Vor dem 3. Training verlängerte Brasilien den GP-Vertrag offiziell bis 2035. Klar, die Formel 1 bringt der 25-Millionen-Region um Sao Paulo jährlich Hunderte von Millionen Dollar Umsatz. Schnellster im dritten Training: Verstappen vor Antonelli.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Wer holt heute ab 19 Uhr MEZ die 20. Pole-Position des Jahres? Bisher standen sechs Piloten ganz vorne: Weltmeister Antonelli (7), Russell (5), Norris (3), Verstappen (2) sowie Gasly und Hamilton (je 1)

Hoffen auf Regen und Chaos

Gleich vom Trainingsstart an meldeten sich die Pole-Favoriten ganz vorne. Schafft es vielleicht sogar Leclerc erstmals in diesem Jahr? Der Ferrari-Star eroberte seine letzte und 27. Pole (!) im letzten Jahr in Ungarn. Diesmal würde der Monegasse den besten Startplatz verlieren!

Aber kurz nach Trainingsbeginn platzte bei 32 Grad und Sonnenschein die Bombe durch die FIA-Regelhüter: Beide Ferrari von Hamilton und Leclerc, Verstappen, Stroll und Pérez meldeten für das Rennen einen Motorwechsel an. Russell hatte es schon am Freitag gemeldet. Man hofft auf dem Berg- und Talkurs wohl endlich auf den angesagten Regen, Safety Cars und Chaos.

Aussenseiter lauern

Während Russell für den 6. Motor nur fünf Plätze verliert, werden die Ersttäter wie Verstappen, Hamilton und Leclerc zur Höchststrafe gezwungen, in die hintersten Startreihen zu verschwinden.

Das bringt einige Mittelfeldfahrer zu Beginn der 71 Runden ins Rampenlicht. Darunter wohl auch die beiden Audi von Lokalheld Bortoleto und Hülkenberg. Mindestens einer sollte am Sonntag ab 18 Uhr MEZ in den Punkterängen losfahren.

Kabelbaum stoppte Hülk

Nach dem Kabelbaum-Drama bei Audi konnte Hülkenberg im dritten Training seine ersten Runden drehen. Im ersten Training war Talent Slater (18) mit diesem Schaden am zentralen Nervensystem aus gebündelten elektrischen Leitungen und Datenkabeln nach sieben Runden stehengeblieben.

Weiter problemlos ist Weltmeister Antonelli im Mercedes unterwegs. Der Italiener peilt seine achte Pole-Position und den zehnten Sieg 2026 an. «Die Mission ist für mich erst beim letzten Rennen beendet. Ich will den Spass so lange wie möglich geniessen.»

McLaren jagt Antonelli

Das dritte Training begann erst richtig, als am Ende fast alle Fahrer mit dem roten Gummi unterwegs waren. Antonelli musste sich vor der Qualifikation kaum Sorgen machen: Verstappen, Leclerc, Hamilton und Russell müssen beim Rennen zurück.

Kommt so das Weltmeister-Team von McLaren-Mercedes ins Rampenlicht zurück? In der WM liegen Champion Norris (221 Punkte) und Piastri (144) nur auf den Rängen sechs und sieben. In der Team-Wertung fehlen der Papaya-Truppe 17 Punkte auf das drittplatzierte Red Bull-Team.