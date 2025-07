Hülkenberg-Tochter flippt wegen ihres Papis vor Freude aus

1/12 Dank Nico Hülkenberg steht endlich wieder mal ein Sauber-Pilot auf einem F1-Podest. Foto: Lukas Gorys

«Ich bin überglücklich – das ist ein ganz besonderer Tag für das Team und für mich persönlich.» Nico Hülkenberg sorgt in Silverstone für die grosse Sauber-Podestsensation.

Im 239. Anlauf klettert der bald 38-jährige Deutsche zum ersten Mal nach einem Formel-1-Grand-Prix aufs Podium – und Töchterchen Noemi Sky ist deswegen total aus dem Häuschen.

Ein Video zeigt die Dreijährige, wie sie vor dem Fernseher fast vor Stolz platzt. Während Papa Nico den Pokal für Platz drei in den Händen hält, kreischt und hüpft Noemi Sky vor Freude – ein rührender Moment, der selbst hartgesottene Motorsportfans nicht kaltlässt.

2021: Heirat und Geburt der Tochter

Noemi Sky kam im September 2021 zur Welt – wenige Monate, nachdem Hülkenberg im Juni desselben Jahres die litauische Modedesignerin Eglė geheiratet hatte.

«Jetzt haben wir zwei Wochen Zeit, um das zu geniessen und richtig zu feiern», sagt Hülkenberg vorausschauend auf den Belgien-GP am 27. Juli. Und wenn es nach Noemi Sky geht, darf Papa Nico auch in Spa wieder in die Top 3 fahren.

