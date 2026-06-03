Charles Leclerc und Ferrari gehen gemeinsam in die Zukunft. Der Vertrag mit dem Monegassen wurde um mehrere Jahre verlängert, wie das Team bekannt gibt.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Charles Leclerc wird auch in den kommenden Jahren für Ferrari fahren. Wie die Scuderia am Mittwochmorgen bekannt gibt, wird der Vertrag mit dem Monegassen für «die kommenden Saisons» verlängert – und das nur wenige Tage vor dem Heimrennen des 28-Jährigen am Sonntag. Wie lange das neue Arbeitspapier genau läuft, ist nicht bekannt.

«Ich könnte nicht glücklicher sein, diese Reise mit der Scuderia Ferrari fortzusetzen. Für mich war sie schon immer so viel mehr als nur ein Team. Es ist das Team, das ich seit meiner Kindheit liebe und von dem ich geträumt habe, Teil davon zu sein, und nach all den Jahren ist es zu einer zweiten Familie geworden», wird Leclerc zitiert.

«Glaube mehr denn je an dieses Team»

Der Monegasse war bereits in jungen Jahren Teil des Ferrari-Nachwuchsprogramms und fuhr 2018 im Sauber seine erste Formel-1-Saison. Nur ein Jahr später folgte der Wechsel zur Scuderia, wo er erst an der Seite von Sebastian Vettel, dann Carlos Sainz und nun Lewis Hamilton fuhr. Insgesamt gewann der 28-Jährige in 155 Rennen für Ferrari acht Rennen. 2022 wurde er Vizeweltmeister.

«Gemeinsam haben wir unglaubliche Momente erlebt, aber auch einige schwierigere. Doch ich glaube mehr denn je an dieses Team und bin zutiefst dankbar, dass wir Seite an Seite weiter auf unser gemeinsames Ziel hinarbeiten werden: die Weltmeisterschaft zurück nach Maranello zu holen. Ein Ferrari-Fahrer zu sein, ist ein Traum, aber auch eine Verantwortung, die ich niemals als selbstverständlich betrachte», so der Monegasse weiter.

Teamchef Frédéric Vasseur (58) sagt: «Charles gehört nun schon seit vielen Jahren zur Ferrari-Familie, und diese Vertragsverlängerung erscheint uns als etwas ganz Natürliches. Wir schätzen sein Talent, seine Entschlossenheit und die Art und Weise, wie er jeden Tag mit den Menschen in der Scuderia arbeitet.»