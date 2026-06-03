Bei Ferrari ist nach 33 sieglosen WM-Läufen alles für das Champagner-Comeback in der Fürstenloge von Monaco angerichtet. Die Favoritenrolle wird man nicht mehr los – und Lokalheld Leclerc bleibt bis Ende 2028 ein Roter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Charles Leclerc verlängert seinen Vertrag bei Ferrari

Kehrt Mick Schumacher in die Formel 1 zurück?

Audi präsentiert erstmals seinen neuen Palast

Roger Benoit Formel-1-Experte

Die Meldung aus Maranello hat kaum jemanden überrascht. Und die Tatsache, dass Charles Leclerc (28) nach dem Lehrjahr 2018 bei Sauber jetzt noch eine neunte und zehnte Ferrari-Saison anhängt, liess das Transfer-Karussell munter weiterlaufen. Leclerc jagt 2027 mit bisher 155 Ferrari-Rennen die rote Rekordmarke von Michael Schumacher (179). Doch dieser glänzte mit 72 Ferrari-Siegen.

27 Pole-Positionen, nur 8 Siege

Kein Topteam hatte den Monegassen mit 27 Pole Positionen aber nur acht Siegen in 176 Rennen auf dem Schirm. 2024 gewann Leclerc hier vor der Haustüre. Die Frage ist nur: Bleibt Lewis Hamilton (41). Nun, der Brite hat noch einen Vertrag für 2027 mit einer Option.

Wenn der siebenfache Champion also noch Lust verspürt, dann kann er bleiben. Und dieses Jahr ist Lewis näher am Teamkollegen dran als 2025. Namen wie Oliver Bearman oder Kimi Antonelli müssen also noch warten.

Cadillac ist nicht zufrieden

Es ist also (noch) ruhig auf dem Transfermarkt. Wirbel gibt’s nur bei Neuling Cadillac, wo Bottas offenbar zu schwach ist und Pérez, Monaco-Sieger 2022, von einem besseren Team träumt.

Und was passiert in den deutschen Medien? Sie bringen sofort wieder Mick Schumacher (27) ins Spiel. Der Mann mit dem berühmten Namen tummelt sich als Gesamt Letzter durch die erste Indy-Car-Saison, baute zuletzt in Detroit wieder ein Unfall. Kurz: Die Formel-1-Türe ist für Mick S. nach dem Haas-Aus und dem Monaco-Crash 2022 endgültig zu.

Audi mit 15-Mio-Gebäude?

Gespannt war man auf die Premiere des Audi-Palastes. Er wurde am Hafenbecken in den schlichten Farben Weiss und Grau mit über 30 Lastwagen ins Fürstentum gebracht. 15 Meter breit, 17 Meter lang und über neun Meter hoch.

Das etwas unpersönliche Gebäude, das die anderen Teams auf einen Bauwert von mindestens 15 Millionen Euro schätzen, entstand unter der Gesamtführung des früheren Sauber-Sportdirektors Beat Zehnder (60). Nächste Woche soll seine gigantische Motorhome-Mission in Barcelona enden. Es warten für den Zürcher wohl andere Projekte in Hinwil.