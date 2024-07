1/7 Das GP-Wochenende nimmt für George Russell ein unschönes Ende.

George Russell (26) erlebte am Sonntag eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Erst überquerte er beim GP Belgien in Spa die Ziellinie als Erster, durfte mit seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton (39) einen Doppelsieg feiern.

Wenige Stunden nach dem Rennen dann der Schock. Der Brite wird disqualifiziert. Sein Auto ist mit leerem Tank zu leicht. Immerhin bleibt Platz 1 in Mercedes-Hand. Denn der Sieg wird Hamilton zugesprochen. Er feiert nach Silverstone seinen zweiten Saisonsieg.

«Es wird noch mehr kommen»

Nachdem er den ersten Schock verdaut hat, meldet sich Russell zu Wort. Am Sonntagabend schreibt er auf Instagram: «Herzzerreissend. Wir waren 1,5 kg untergewichtig und wurden vom Rennen disqualifiziert. Wir haben heute alles auf der Strecke gelassen und ich bin stolz darauf, als Erster über die Ziellinie gefahren zu sein.» Und er verspricht: «Es wird noch mehr kommen.»

Durch die Disqualifikation wird Russell um seinen dritten GP-Sieg gebracht. 2022 triumphierte er in São Paulo (Bra) und in diesem Jahr in Österreich. Stattdessen ist nun sein Teamkollege zweifacher Saisonsieger.

Frust und eine Entschuldigung

Von Mercedes-Teamchef Toto Wolff (52) gibts eine Entschuldigung in Richtung Russell. «Wir werden die Geschehnisse auswerten und verstehen, was falsch gelaufen ist», wird er in einem Statement des Rennstalls zitiert. «Einen Doppelsieg zu verlieren, ist frustrierend, und wir können uns nur bei George entschuldigen, der ein so starkes Rennen gefahren ist.»

Trotzdem nimmt man auch Positives mit in die Sommerpause, denn drei der letzten vier Rennen hat ein Mercedes-Fahrer gewonnen. Um den Disqualifikationsschock zu verdauen, hat man einen Monat Zeit. Am 25. August steigt der nächste GP in Zandvoort (Ho).

