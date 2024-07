Der 24. Nuller in Serie – warten auf Binotto Audi-Sauber weiter im Chaos: in der Fabrik und an der Strecke

Audi-Sauber muss mit einer weiteren Ohrfeige in die Sommerpause – oder 24 Rennen in Serie ohne Punkte. Der neue Chef, Ex-Ferrari-Mann Mattia Binotto (54), übernimmt am 1. August in Hinwil den heikelsten Job in der Formel 1.