Das gibts praktisch nur in der Formel 1: Fast drei Stunden nach dem GP von Belgien vor über 100'000 Zuschauern wurde Sieger George Russell (26) disqualifiziert. Sein Mercedes war um 1,5 Kilo zu leicht.

Roger Benoit, Spa

So ging der «Erfolg» an Teamkollege Sir Lewis Hamilton (39), der im Ziel 0,5 Sekunden Rückstand hatte. Oder der «geschenkte» 105. GP-Sieg für den siebenfachen Weltmeister. Sein 201. Podest-Auftritt.

Piastri (McLaren-Mercedes) kletterte auf Platz zwei und Pole-Mann Leclerc (Ferrari) muss seinen geschenkten dritten Platz wohl irgendwo privat feiern.

Das Reglement ist klar: Nach dem Rennen werden alle Autos gewogen und müssen 798 Kilogramm auf die Waage bringen. Darin ist für alle Fahrer (mit Sitz) ein Gewicht von 80 Kilo eingerechnet.

Die Autos werden von der FIA auf die Waage gestellt, wenn die Teams ihre Boliden abgetankt haben.

Hat Mercedes es selbst gemeldet?

So kam Mercedes auf 798 Kilo. Doch da waren offenbar noch fast zwei Liter im Tank. Die Frage: Hat Mercedes dies der FIA gemeldet oder schaute der Weltverband genauer nach?

Chef Toto Wolff: «Wir müssen diese Disqualifikation akzeptieren. Sportlich und ohne grossen Worte.»

Dieser Skandal, von dem die meisten Fans nach der Abreise in ihren Autoradios erfahren haben, wirft vor der Sommerpause kein gutes Licht auf den GP-Zirkus.

Denn der 44-Runden-Krimi hier in den sonnigen Ardennenwäldern war wieder einmal ein Hit.

In einem dramatischen Finale konnte Russell nach 34 Runden mit dem gleichen Reifen Teamkollege Hamilton hinter sich lassen. Ein Wunder?

Hamilton: «Ich wäre nie mit nur einem Reifenstopp über die Distanz gekommen.»

Wer wird Russell-Partner bei Mercedes?

Hinter dem Mercedes-Duo war Ungarn-Sieger Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) in den letzten zehn Runden immer näher gekommen.

Man erwartete von den Silberpfeilen sogar eine Stallorder. Aber warum? Hamilton haut ja zu Ferrari ab – und Russell muss 2025 das Team führen. Noch ist sein Partner nicht bekannt. Favorit bleibt Andrea «Kimi» Antonelli (bald 18)

Aus dem vierten Spa-Sieg von Verstappen in Serie wurde nichts. Der Holländer musste zu viele Duelle bestreiten, kam mit dem Red Bull-Honda nie richtig vom Fleck. Am Ende war er im Dreikampf mit Leclerc (3.) und Norris (5.) gefangen.

Aber auch Super-Max hat es bemerkt: Mercedes ist wieder im Geschäft, stand in den letzten sechs Rennen immer auf dem Podest.

Pérez-Rauswurf immer wahrscheinlicher

Für einen Fahrer war es wohl die letzte Vorstellung bei Red Bull-Honda oder sogar in der Formel 1: Sergio Pérez (34) enttäuschte auch als Siebter erneut.

Seine schnellste Rennrunde war vielleicht das letzte Geschenk an den Zirkus. Die Bullen-Chefs Horner und Marko äusserten sich nach dem Rennen fast entsetzt über die schwache Leistung von Pérez.

Er war neben Leclerc aus der ersten Reihe gestartet und konnte sich nie in Szene setzen. Und in der 30. Runde wurde Pérez sogar von Teamkollege Verstappen (nach der Motorwechsel-Strafe als 11. gestartet) locker überholt.

Wann der Rauswurf von Pérez publik wird, ist noch nicht bekannt. Man weiss nur, dass Ricciardo (der gestern noch den letzten WM-Punkt erbte) und Bullen-Ersatzfahrer Lawson am Mittwoch und Donnerstag in Imola zwei Tage lang fahren darf. (Filmtag mit dem aktuellen Auto und Test mit einem alten Modell).

Nächstes Rennen nach der Pause am 25. August in Zandvoort. Dann müssen sich Verstappen und Red Bull um ihre WM-Führungen Sorgen machen. Mercedes ist zurück, McLaren-Mercedes ist weiter im Aufschwung und Ferrari staubt alles ab, was auf den Rennstrecken übrigbleibt.