Der Knall nach dem ersten Monza-Training: Das Berufungsgericht der FIA hat das erste Monaco-Resultat wieder bestätigt. Alle WM-Stände müssen deshalb geändert werden. Schnellster im zweiten Training: Russell vor Leclerc und Antonelli.

Roger Benoit aus Monza

Der GP Monte Carlo vom 7. Juni hatte ein zweites Nachspiel. Es ging um das Boxen-Tempolimit. Dabei wurden am Mittelmeer Übertretungen von jeweils 0,1 km/h festgestellt und bestraft. Obwohl die Geräte offenbar nicht genau funktionierten!

Gasly: Drei Monate Dritter

Alpine legte Protest ein, weil bei Gasly (7.) zwei Fünf-Sekunden-Strafen dazugezählt wurden. Piastri und Hadjar hatten die fünf Sekunden noch während des Rennens abgesessen.

Am grünen Tisch – fünf Tage nach dem Rennen – bekam Gasly in Barcelona die zehn Sekunden zurück. Und so ersetzte der Franzose als Dritter seinen Landsmann Hadjar. Jetzt waren Red Bull und McLaren sauer und legten beim Berufungsgericht wegen der Entscheidung der Rennkommissare Protest ein. Dieses Gericht erklärte nun in einem 26-seitigen Bericht, dass McLaren und Red Bull recht haben, weil alle gleich behandelt werden müssen. Aber eben: Gasly hatte seine zwei Strafen gar nicht absitzen können.

Briatore greift Richter an

Jetzt ändert das alte Monaco-Ergebnis die bis heute aktuellen WM-Stände. Gasly ist hinter Sieger Antonelli, Hamilton, Hadjar, Piastri, Lawson und Lindblad wieder Monaco-Siebter! Zum Glück stören die Änderungen die WM-Duelle zwischen Mercedes und Ferrari nicht.

Und Alpine-Chef Flavio Briatore, natürlich angefressen, warf einem Richter bei einer Medienkonferenz öffentlich Befangenheit vor. Nun, der Fall wurde am 4. September ohne Rekursmöglichkeit zu den Akten gelegt.

Was geschieht mit Tsolov?

Das zweite Training begann nach der Ferrari-Show am Mittag (Leclerc vor Hamilton) gleich mit einer Mercedes-Gegenoffensive: Russell vor Antonelli. Dahinter Arvid Lindblad (19) im sensationell laufenden Racing Bulls. Und Lawson, der wegen Hadjars Verletzung wieder im Red Bull sitzt, klopfte wie im ersten Training (4.) ganz vorne an.

Bis der Neuseeländer aus den Top Ten fiel, aber mit 49 Punkten kaum um seinen Platz zittern muss. Auch wenn bei den Bullen-Teams Formel-2-Leader Nikola Tsolov aus Bulgarien sehr hoch gehandelt wird.

Haas wehrt sich – 8. Bearman

Bei Audi, das für hier nur eine Übersetzung einbaute, stehen Bortoleto (15.) und Hülkenberg (13.), der in Ungarn und Zandvoort endlich punktete, vor einer heiklen Aufgabe. Weil der deutsche Motor nicht in die erste Kategorie gehört.

Doch das harmonierende Duo aus Hinwil will Haas-Ferrari bald vom 7. WM-Platz. Noch liegt Audi 16:21 zurück. Aber aufgepasst: Bearman (guter 8.) ist nach sechs punktelosen Rennen wieder angriffig.

Nach 35 Minuten lagen endlich die drei Topteams auf den ersten sechs Plätzen. Vor Lindblad, Bearman und Verstappen im Red Bull. Damit bleibt die Kirche weiter im Dorf. Bei 55 Grad auf dem Asphalt und 34 in der Luft.

Die Resultate des 2. Trainings