Um 23 Uhr MEZ (TV live), also kurz bevor die Uhren heute Nacht umgestellt werden müssen, steigt in Austin die 18. Pole-Jagd des Jahres. Schafft es nach Ungarn 2025 endlich wieder ein Ferrari?

Roger Benoit Formel-1-Experte

Bester im dritten Training in Austin: Hamilton vor Verstappen. Hülkenberg wird im Audi guter Siebter, muss danach aber bei der FIA antraben. Es soll einen Zwischenfall mit Lance Stroll in der Boxengasse gegeben haben. Was da wohl passiert ist? Und auch der zweite Audi-Pilot Bortoleto muss vorsprechen, er soll Hamilton behindert haben.

Der Favoritenkreis ist während der Saison kaum grösser geworden. Antonelli stand sechsmal auf dem besten Startplatz. Dahinter Russell (5), Norris (3), Verstappen (2) und Gasly (1). Nochmals die Frage: Kommt endlich ein Roter dazu?

Holpriger Asphalt

Wie Blick bereits am Freitag berichtete, lässt der neue Streckenbelag auf dem 5,513 km langen Kurs in Texas zu wünschen übrig. Zuerst reklamierte Verstappen, dann getrauten sich auch seine Rivalen mit der Kritik aus der Deckung.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Amerikaner Probleme mit dem Asphalt bekommen. In Las Vegas führt das sogar zu einem Trainingsabbruch. Auch Miami ist nicht über alle Zweifel erhaben. Deshalb fragen sich die Fans seit Jahren: Brauchen die USA drei Rennen?

Skandal mit den weissen Linien

Am Freitag kam in Austin noch ein anderes Ärgernis dazu: Die Track Limits in verschiedenen Kurven. Das heisst, dass das FIA-Spionenauge sieht, dass ein Auto mit mehr als zwei Rädern die Strecke in einer Kurve verlassen hat. Schauen Sie mal genau auf die weissen Linien.

Am Freitag hat es in Austin alle erwischt. Oder über 210 Fälle mussten protokolliert werden. Was für ein Aufwand. Man stelle sich nur vor, die Piloten räubern auch in der Qualifikation und dann im Rennen am Sonntag ab 21 Uhr MEZ (TV live) durch die Gegend und verlassen die Piste. Dann kann man stundenlang auf offizielle Resultate warten.

Bortoleto letzter Startplatz

Das dritte Training liess das Auftauchen von Pole-Aussenseitern gar nicht zu. Überraschend stand der Freitags-Tagessieger Leclerc mit dem Ferrari meist an den Boxen – ohne Zeit im Computer. Aber gleich seine erste schnelle Runde brachte den Monegassen an die Spitze!

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Dahinter Antonelli, Hamilton, Verstappen, Norris und Piastri. Die Audis tummelten sich im Mittelfeld. Für Bortoleto wird die Qualifikation ein Abenteuer ins Unbekannte: Egal, was der Brasilianer aus dem Hut zaubert, er startet als Letzter. Er muss im Gegensatz zu Colapinto und Lindblad am meisten Teile im Motorenumfeld wechseln. So gehts mal 20 Startplätze zurück.

Hamilton vor 105. Pole-Position?

20 Minuten vor Trainingsschluss begann die Jagd nach der Bestzeit. Die schnellste Runde von Antonelli wurde gestrichen – und schon lag der Italiener hinter Leclerc, Russell und Hamilton wieder an vierter Stelle.

Dann ging es Schlag auf Schlag. Hamilton, der seine 105. Pole-Position jagt, liess Verstappen, Leclerc, Russell und Antonelli abblitzen.