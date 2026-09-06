Übler Crash von Leclerc – Rote Flagge!

Noch gibt es keinen Zeitpunkt für den Neustart, die Rennleitung hat die Reihenfolge aber inzwischen bestätigt. George Russell führt vor Pierre Gasly und Max Verstappen. Stark unterwegs ist bislang Franco Colapinto auf Rang vier, dahinter folgen Oscar Piastri und Lando Norris. Arvid Lindblad liegt auf Platz sieben vor Lewis Hamilton und Oliver Bearman. Nico Hülkenberg wird als 13. geführt, direkt hinter Kimi Antonelli auf Rang zwölf.
Inzwischen wurde Charles Leclerc vom Medical Car abgeholt. Der Monegasse wirkt nach dem heftigen Einschlag noch etwas benommen und deutet auf sein Gesicht. Bleibt zu hoffen, dass er sich bei dem Unfall keine ernsteren Verletzungen zugezogen hat. Bereits am kommenden Wochenende steht schliesslich das nächste Rennwochenende an.
Die verbliebenen Fahrer haben ihre Autos inzwischen in der Boxengasse abgestellt. Durch die Rennunterbrechung dürfen alle Piloten die Reifen wechseln.
Nach dem heftigen Unfall von Charles Leclerc wird das Rennen unterbrochen. Die Streckenbegrenzung ist bei dem Einschlag stark beschädigt worden und muss repariert werden. Leclerc hatte am Ausgang der Parabolica das Heck verloren und war seitlich in die Barriere eingeschlagen. Der Monegasse ist unverletzt ausgestiegen, wirkt nach dem heftigen Abflug aber sichtlich mitgenommen.
Das Safety Car kommt auf die Strecke und sammelt das Feld ein. Doch es sieht danach aus, als müsste das Rennen auch mit roter Flagge unterbrochen werden. Der Abflug war heftig und das Auto und die Barriere haben einiges abbekommen.
Kurz darauf setzt auch Piastri den Ferrari-Piloten in der Parabolica unter Druck. Dann der Schreckmoment: Leclerc verliert bei hohem Tempo plötzlich den Grip und schlägt heftig ein. Für den Monegassen ist das Rennen beendet. Zum Glück kann er seinen Ferrari selbstständig verlassen!
Max Verstappen nutzt die Chance und zieht ebenfalls an Charles Leclerc vorbei. Er übernimmt den dritten Platz im Rennen.
Es bleibt bei mächtig Action! Gasly hat die erste Runde noch überstanden, nun aber schlägt George Russell zu und schnappt sich die Führung. Auch Leclerc will vorbeigehen, doch Gasly kontert und bleibt Zweiter.
Die Ampeln sind aus, das Rennen läuft! Pierre Gasly erwischt einen guten Start und verteidigt die Führung gegen George Russell. Dahinter wird es zwischen den beiden Ferrari richtig eng. Es kommt zur Berührung und Lewis Hamilton rutscht ins Kiesbett! "Charles hat mich rausgedrückt!", schimpft er am Funk.
Die Fahrer machen sich auf den Weg in die Einführungsrunde. So bunt gemischt wie die Startaufstellung fällt heute auch die Reifenwahl aus. Gasly und Russell starten auf Medium, ebenso Piastri, Colapinto, Norris und Lindblad innerhalb der Top Ten. Leclerc, Hamilton, Verstappen und Bortoleto setzen dagegen auf den Soft. Ausserhalb der Top 10 sind sogar alle drei Mischungen vertreten: Tsunoda, Antonelli und Alonso beginnen auf dem Hard-Reifen.