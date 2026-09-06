Übler Crash von Leclerc – Rote Flagge!

Die Einführungsrunde läuft

Die Fahrer machen sich auf den Weg in die Einführungsrunde. So bunt gemischt wie die Startaufstellung fällt heute auch die Reifenwahl aus. Gasly und Russell starten auf Medium, ebenso Piastri, Colapinto, Norris und Lindblad innerhalb der Top Ten. Leclerc, Hamilton, Verstappen und Bortoleto setzen dagegen auf den Soft. Ausserhalb der Top 10 sind sogar alle drei Mischungen vertreten: Tsunoda, Antonelli und Alonso beginnen auf dem Hard-Reifen.