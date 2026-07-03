Holt sich Hamilton die Sprint-Pole beim Heimspiel?

Die Strecke

In Silverstone fand 1950 das allererste Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft statt. Seitdem wurde die Strecke mehrfach überarbeitet und modernisiert, ohne ihren charakteristischen Charakter zu verlieren. Besonders legendär ist bis heute die Kurvenkombination aus Maggotts, Becketts und Chapel. In diesem Jahr dürfte allerdings ein wenig vom gewohnten Charme der Highspeed-Passagen verloren gehen. Durch die neuen Motoren und den höheren elektrischen Energieanteil rückt in Silverstone ein altbekanntes Thema wieder stärker in den Fokus: Energiemanagement. Die hohen Geschwindigkeiten und die wenigen harten Bremszonen bieten den Fahrern nur begrenzte Möglichkeiten, die Batterie wieder aufzuladen. Entsprechend entscheidend wird es sein, die elektrische Leistung über die Runde hinweg optimal einzusetzen. Fast alle Fahrer äusserten sich wenig begeistert über diese Aussicht. George Russell gehörte zu den wenigen, die in der zusätzlichen Herausforderung auch etwas Positives sehen.