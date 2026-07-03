Holt sich Hamilton die Sprint-Pole beim Heimspiel?

In Silverstone fand 1950 das allererste Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft statt. Seitdem wurde die Strecke mehrfach überarbeitet und modernisiert, ohne ihren charakteristischen Charakter zu verlieren. Besonders legendär ist bis heute die Kurvenkombination aus Maggotts, Becketts und Chapel. In diesem Jahr dürfte allerdings ein wenig vom gewohnten Charme der Highspeed-Passagen verloren gehen. Durch die neuen Motoren und den höheren elektrischen Energieanteil rückt in Silverstone ein altbekanntes Thema wieder stärker in den Fokus: Energiemanagement. Die hohen Geschwindigkeiten und die wenigen harten Bremszonen bieten den Fahrern nur begrenzte Möglichkeiten, die Batterie wieder aufzuladen. Entsprechend entscheidend wird es sein, die elektrische Leistung über die Runde hinweg optimal einzusetzen. Fast alle Fahrer äusserten sich wenig begeistert über diese Aussicht. George Russell gehörte zu den wenigen, die in der zusätzlichen Herausforderung auch etwas Positives sehen.
Spannend dürfte es gleich wieder im Mittelfeld werden. Alpine, die Racing Bulls und Audi liefern sich seit Wochen einen engen Fight um die Positionen im Q3. Auch in Silverstone könnte es eng zugehen. Die Nase vorne hatten von den Teams zuletzt die Racing Bulls.
Gespannt sein darf man darauf, was McLaren und Red Bull gleich im Sprint-Qualifying leisten können. Red Bull war auf der harten Reifenmischung zu Beginn des Trainings noch gut dabei, musste aber auf dem weichen Reifen Abstriche machen. Auch McLaren kam nicht richtig in Fahrt. Oscar Piastri beendete die Session auf dem fünften Platz vor Max Verstappen. Lando Norris war Siebter.
Im einzigen Training sicherte sich vor wenigen Stunden Lewis Hamilton im Ferrari die Bestzeit. Hamilton benötigte auf seiner Heimstrecke auf dem Softreifen 1:29.260 Minuten und war damit zwei Zehntelsekunden schneller als der WM-Führende Kimi Antonelli. Auch für Charles Leclerc im zweiten Ferrari lief es im ersten Aufeinandertreffen der Fahrer in Silverstone ordentlich. Er sortierte sich auf dem dritten Platz ein. Auf dem vierten Platz folgte George Russell im zweiten Mercedes. Ihm hatten allerdings bereits sieben Zehntelsekunden gefehlt.
Bei der Formel 1 in Silverstone steht das Sprint-Qualifying auf dem Programm. Um 17:30 Uhr geht es los!