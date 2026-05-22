Russell setzt neue Bestzeit – beide Audis scheitern im SQ2

5. Minute: Hamilton bricht ab

Lewis Hamilton bricht seine erste schnelle Runde ab. Der Ferrari-Pilot rutscht in Kurve 2 weit raus, offenbar waren die Reifen noch nicht im richtigen Fenster. Die erste Zeit kommt von Hadjar, aber die 1:26.725 ist eher eine zweite Aufwärmrunde, als ein Angriff auf eine Spitzenzeit.