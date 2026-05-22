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Qualifying 3/3
GP von Kanada
Montreal
Montreal
1.
George Russell
George Russell1:12.965Mercedes AMG Motorsport
2.
Andrea Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli+0.068Mercedes AMG Motorsport
3.
Lando Norris
Lando Norris+0.315McLaren
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Sprint-Qualifying im Ticker
Russell setzt neue Bestzeit – beide Audis scheitern im SQ2

vor 2 Minuten

8. Minute: Hamilton bleibt dahinter

Lewis Hamilton kann sich zwar verbessern, bleibt aber hinter Russell zurück und muss befürchten, dass er noch aus der ersten Startreihe rutscht. Einige sind noch auf guten Runden.

vor 3 Minuten

7. Minute: Neue Bestzeit von George Russell in SQ3

George Russell markiert eine neue Bestzeit in SQ3! Mit einer 1:13.194 zieht er mit zwei Zehntelsekunden Vorsprung an Hamilton vorbei. Antonelli muss sich vorerst mit Platz drei abspeisen lassen. Norris landet nach einem Fehler nur auf Platz neun.

vor 5 Minuten

6. Minute: Neue Bestzeit von Lewis Hamilton in SQ3

Lewis Hamilton schafft seine zweite Runde sauber durchzubringen und geht mit einer 1:13:411 in Führung. Max Verstappen folgt mit einer 1:13.507 und übernimmt Platz zwei. Aber reicht das, um Mercedes aufzuhalten?

vor 7 Minuten

5. Minute: Hamilton bricht ab

Lewis Hamilton bricht seine erste schnelle Runde ab. Der Ferrari-Pilot rutscht in Kurve 2 weit raus, offenbar waren die Reifen noch nicht im richtigen Fenster. Die erste Zeit kommt von Hadjar, aber die 1:26.725 ist eher eine zweite Aufwärmrunde, als ein Angriff auf eine Spitzenzeit.

vor 8 Minuten

2. Minute: Russell eröffnet bei Mercedes

Bei den Mercedes-Fahrern eröffnet George Russell die Zeitenjagd im SQ3. Verstappen lässt sich wie Antonelli hingegen mehr Zeit.

vor 9 Minuten

1. Minute: Hamilton macht den Anfang

Lewis Hamilton macht den Anfang und eröffnet das letzte Segment des Qualifyings. Isack Hadjar und Carlos Sainz gehen ebenfalls früh raus.

vor 9 Minuten

1. Minute: SQ3 gestartet

Weiter geht es mit dem SQ3 und der Frage, wer sich die Pole für den morgigen Sprint sichert. Kann Hamilton Mercedes fordern oder machen Antonelli und Russell die erste Reihe unter sich aus?

vor 15 Minuten

10. Minute: SQ2 beendet

SQ2 ist beendet und am Ende scheidet Nico Hülkenberg hauchdünn als Elfter aus, nachdem sich Sainz noch einmal steigern kann. Auch für Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Oliver Bearman und Fernando Alonso ist das Sprint-Qualifying beendet.

vor 18 Minuten

9. Minute: Neue Bestzeit von George Russell in SQ2

George Russell markiert eine neue Bestzeit in SQ2 mit einer 1:13.026. Vier Zehntelsekunden hinter ihm ist Hamilton Zweiter.

vor 20 Minuten

8. Minute: Verstappen in Gefahrenzone

Max Verstappen hat inzwischen eine Runde gesetzt, befindet sich aber weiterhin in der Gefahrenzone. Nur Platz neun steht momentan zu Buche. Allerdings ist der Rückstand in Richtung Platz zehn relativ gross. Hülkenberg ist seinerseits nur 15.

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