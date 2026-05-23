Antonelli sorgt im Montreal-Sprint für hitziges Mercedes-Duell

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Beendet
Sprint
GP von Kanada
Montreal
Montreal
1.
George Russell
George Russell28:50.951Mercedes AMG Motorsport
2.
Lando Norris
Lando Norris+1.272McLaren
3.
Andrea Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli+1.843Mercedes AMG Motorsport
vor 46 Minuten

Auf Wiedersehen!

Wir verabschieden uns für den Augenblick von der Formel 1 in Kanada. Weiter geht es um 22:00 Uhr mit dem Qualifying für das morgige Rennen. Wir melden uns pünktlich mit allen Infos!

vor 48 Minuten

Gesprächsbedarf bei den Silberpfeilen

Bei den Silberpfeilen dürfte es in den Stunden zwischen Sprint und Qualifying sicherlich viel Gesprächsbedarf geben. George Russell und Kimi Antonelli lieferten sich ein hartes Duell auf der Strecke, das mit einer Berührung und dem Verlust von Platz zwei für Antonelli endete. Der Italiener beschwert sich erneut am Funk über das Manöver seines Teamkollegen, doch Toto Wolff bremst ihn ein: Jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt, um das zu diskutieren. Nutzniesser des Duells war Lando Norris, der sich so auf Platz zwei hieven konnte. Enttäuscht dürfte man hingegen bei Ferrari sein. Im Rennen hatte das Team wenig zu melden. Auch Verstappen ging im Sprint unter. Er konnte keine Position gutmachen.

vor 50 Minuten
Rennende
Rennende

23. Runde: Ende Sprint

Der Sprint auf dem Gilles Villeneuve Circuit ist beendet. Hinter Hamilton wird Max Verstappen Siebter. Den letzten Punkt sichert sich Arvid Lindblad. Nico Hülkenberg landet auf dem 15. Platz.

vor 53 Minuten
Rennresultat
Rennresultat

23. Runde: George Russell gewinnt den Sprint des Kanada Grand Prix

George Russell ist durch und sichert sich den Sprintsieg in Kanada. Lando Norris behauptet dahinter den zweiten Platz vor Kimi Antonelli für sich. Oscar Piastri kam noch an Hamilton vorbei und auch Leclerc hat seinen Teamkollegen überholt. Er beendet das Rennen als Fünfter. Hamilton wird Sechster.

vor 54 Minuten

23. Runde: Antonelli fährt geradeaus

Kimi Antonelli geht bei der Einfahrt in die letzte Runde an Lando Norris vorbei, verbremst sich aber und fährt geradeaus über das Gras. Er muss seine Position wieder hergeben.

vor 55 Minuten

22. Runde: Kann Antonelli angreifen?

Kimi Antonelli ist zwei Runden vor Schluss ganz nah an Lando Norris herangekommen. Schafft er es noch einmal, eine Attacke zu setzen und immerhin Platz zwei mitzunehmen?

vor 55 Minuten

21. Runde: Boxenfunk Lewis Hamilton

Lewis Hamilton befindet sich im Duell mit Oscar Piastri und meldet über Funk, dass er die Wall-of-Champions berührt hat. Es scheint, als wäre er mit Lackverlust davongekommen.

vor 56 Minuten

20. Runde: Strafe für Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg erhält eine Strafe von der Rennleitung. Der Audi-Pilot hatte die Strecke verlassen und sich dabei nach Ansicht der Rennleitung einen Vorteil verschafft. Dafür gibt es eine Zehn-Sekunden-Strafe.

vor 57 Minuten

20. Runde: Aufgabe von Fernando Alonso

Fernando Alonso hat das Rennen inzwischen aufgegeben. Andere aus dem hinteren Feld machen indes Boxenstopps, um noch einmal in Richtung des Qualifyings und des Rennens zu testen.

vor 59 Minuten

19. Runde: Trio liegt weiter dicht beisammen

Russell führt weiterhin vor Norris und Antonelli. Das Spitzentrio hat sich bereits etwas vom Rest des Feldes abgesetzt. Wenn es vorne keinen Ausfall oder eine Kollision mehr gibt, dürften die Podestplätze damit bereits vergeben sein.

«Konzentrier dich aufs Fahren»
Antonelli sorgt im Montreal-Sprint für hitziges Mercedes-Duell

George Russell holt sich beim Sprintrennen in Montreal den Sieg, während sein Teamkollege Kimi Antonelli gleich mehrfach für eine Schrecksekunde sorgt.
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
1/6
George Russell feiert in Kanada einen Start-Ziel-Sieg.
Foto: Formula 1 via Getty Images
Roger Benoit aus Montreal und Pascal Keusch

Das Sprint-Rennen

George Russell feiert beim Sprint von Monteal einen Start-Ziel-Sieg. Als Zweiter fährt Lando Norris ins Ziel. Das Podest komplettiert Mercedes-Teamkollege Kimi Antonelli, der allerdings ein turbulentes Rennen hinter sich hat.

Die beiden Mercedes erwischen aus der ersten Reihe einen guten Start, Russell fährt von der Pole vorneweg. In der 6. Runde kommts dann zu einem hitzigen Duell zwischen den beiden Piloten. Antonelli greift in einer Kurve an, es kommt zu einer leichten Berührung und der junge Italiener muss durchs Gras ausweichen. Nur wenige Kurven später versucht er es erneut und gerät wieder neben die Strecke. Dieses Mal verliert er den zweiten Platz an Lando Norris.

Der Mercedes-Pilot meldet sich folglich mehrmals verärgert per Funk. «Das war dreckig. Er muss bestraft werden!», schimpft er und meint seinen Teamkollegen. Schlussendlich sorgt Mercedes-Chef Toto Wolff für Ruhe: «Kimi, konzentrier dich bitte aufs Fahren und nicht aufs Jammern am Funk.» In der letzten Runde kommt Antonelli doch noch an Norris vorbei – er verbremst sich aber und muss ein drittes Mal ins Gras und gibt die Position zurück.

Der WM-Stand

Der WM-Stand nach dem Montreal-Sprint

1. Kimi Antonelli – 106

2. George Russell – 88

3. Charles Leclerc – 63

4. Lando Norris – 58

5. Lewis Hamilton – 54

6. Oscar Piastri – 48

7. Max Verstappen – 28

8. Oliver Bearman – 17

9. Pierre Gasly – 16

10. Liam Lawson – 10

1. Kimi Antonelli – 106

2. George Russell – 88

3. Charles Leclerc – 63

4. Lando Norris – 58

5. Lewis Hamilton – 54

6. Oscar Piastri – 48

7. Max Verstappen – 28

8. Oliver Bearman – 17

9. Pierre Gasly – 16

10. Liam Lawson – 10

Audi

Die beiden Audi-Fahrer erwischen den Start nicht nach Wunsch. Sowohl Nico Hülkenberg als auch Gabriel Bortoleto verlieren jeweils vier Positionen. Hülkenberg wird im Duell mit Franco Colapinto über das Gras gedrängt – wohl einer der Gründe für den Positionsverlust.

Später erhält Hülkenberg zudem eine Zehn-Sekunden-Strafe, weil er die Strecke verlassen und sich dabei einen Vorteil verschafft hat. Am Ende landet er auf Rang 15, während Bortoleto das Rennen auf Platz 12 beendet.

Das gab zu reden

Beim Start stehen nur 17 der 22 Fahrer im Grid. Bei Oliver Bearman, Pierre Gasly, Valtteri Bottas und Alexander Albon wurde jeweils das Set-up umgebaut, weshalb sie aus der Boxengasse starten müssen. Kurz vor dem Start muss auch noch Lance Strolls Auto aus der Startaufstellung geschoben werden. Offenbar war das Problem eine Vorderradaufhängung.

So gehts weiter

Das Qualifying für den GP beginnt bereits um 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr Schweizer Zeit). Der GP-Start erfolgt dann exakt 24 Stunden später, ebenfalls um 22 Uhr Schweizer Zeit.

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