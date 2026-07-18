Holt sich Antonelli seine sechste Pole?

Drei Fahrer mit Gridstrafe

Bereits vor dem Qualifying stehen drei Gridstrafen fest. Weltmeister Lando Norris muss nach dem Wechsel mehrerer Teile um zehn Plätze zurück. Auch Lance Stroll wird im Aston Martin um zehn Positionen strafversetzt. Für das ohnehin unterlegene Team dürfte das allerdings kaum einen grossen Unterschied machen. Noch härter trifft es Isack Hadjar: Der Red-Bull-Fahrer kassiert eine Rückversetzung um satte 30 Plätze. Bei ihm wurden unter anderem ein neuer Motor, ein neuer Turbo und ein neues Auspuffsystem eingebaut. Damit dürfte Hadjar den Grand Prix mit ziemlicher Sicherheit vom letzten Startplatz aus in Angriff nehmen. Das Qualifying wird für ihn entsprechend keine grosse Rolle spielen.