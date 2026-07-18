Holt sich Antonelli seine sechste Pole?

Antonelli und Russell liegen auf den Plätzen fünf und sieben, entscheiden sich aber noch einmal für einen zweiten Run im Q1. Auch andere Fahrer begeben sich nach einem kurzen Besuch an der Box wieder auf die Strecke.
"Wir haben sehr viel Temperatur in der Garage verloren", funkt Lewis Hamilton an seine Box. Er liegt derzeit auf Platz zehn.
Lando Norris kann noch schneller als Verstappen und übernimmt mit einer 1:45.865 die Führung. Nico Hülkenberg befindet sich nach neun Minuten im Q1 auf Platz 15 wieder.
Auch von den Fahrern der Topteams gibt es nun die ersten Zeiten. Max Verstappen legt eine 1:45.930 zum Auftakt hin und lässt damit für den Augenblick auch Kimi Antonelli deutlich hinter sich. Mal abwarten, wie sich das entwickelt im weiterem Verlauf der Session.
Noch ist es ruhig im Q1. Erst jetzt ist der Grossteil des Feldes auf die Strecke gegangen. Bereits eine Zeit zu Buche stehen haben die beiden Fahrer aus dem Cadillac-Team.
Die Ampeln stehen auf grün, der Start des Qualifyings in Spa-Francorchamps ist erfolgt. Lance Stroll geht als erster Fahrer auf die Strecke. Ihm folgen Valtteri Bottas und Sergio Pérez.
Zum Qualifying ist es über der Strecke leicht bewölkt, zudem hat der Wind im Vergleich zum 3. Training zugenommen. Die Lufttemperatur liegt bei 22 Grad, die Streckentemperatur bei 39 Grad.
Nach dem 2. Training stapelte Audi tief, doch im Abschlusstraining lief es gar nicht mal so übel für den Rennstall aus Deutschland, so dass das Q3 nicht ganz ausser Reichweite zu sein scheint. Nico Hülkenberg wurde Achter, während Gabriel Bortoleto auf Platz neun gelandet war. Grösste Konkurrenz um die Startplätze in den Top Ten sind die Racing Bulls und Alpine.
Bereits vor dem Qualifying stehen drei Gridstrafen fest. Weltmeister Lando Norris muss nach dem Wechsel mehrerer Teile um zehn Plätze zurück. Auch Lance Stroll wird im Aston Martin um zehn Positionen strafversetzt. Für das ohnehin unterlegene Team dürfte das allerdings kaum einen grossen Unterschied machen. Noch härter trifft es Isack Hadjar: Der Red-Bull-Fahrer kassiert eine Rückversetzung um satte 30 Plätze. Bei ihm wurden unter anderem ein neuer Motor, ein neuer Turbo und ein neues Auspuffsystem eingebaut. Damit dürfte Hadjar den Grand Prix mit ziemlicher Sicherheit vom letzten Startplatz aus in Angriff nehmen. Das Qualifying wird für ihn entsprechend keine grosse Rolle spielen.