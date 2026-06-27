Russell auf Pole vor Leclerc und Hamilton

Russell feiert die Pole

Damit scheint George Russell trotz gelber Flaggen tatsächlich über zwei Zehntel auf Ferrari gefunden zu haben. Auch Ferrari dürfte angesichts der Plätze zwei und drei für Leclerc und Hamilton nicht unglücklich mit dem Ausgang des Qualifyings sein. Kimi Antonelli landet auf Platz vier, Max Verstappen reicht seine erste Runde für Platz fünf. Dahinter folgen Norris, Piastri, Hadjar und Lawson. Lindblad wird Zehnter. "Ich habe die gelbe Flagge gesehen, deutlich gelupft und war vorher fünf Zehntel vorne. Am Ausgang waren es dann nur noch zweieinhalb Zehntel", erklärte Russell.