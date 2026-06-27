Russell auf Pole vor Leclerc und Hamilton

Wir verabschieden uns von einem spannenden Qualifying in Spielberg. Weiter geht es am morgigen Sonntag mit dem Rennen. Wir sind dann wieder live dabei und wünschen Ihnen noch einen schönen Samstagabend!
Nico Hülkenberg hatte in diesre Saison bereits einige Q3-Teilnahmen nur knapp verpasst. Heute fiel die Entscheidung deutlicher aus: Der Deutsche scheidet als 14. aus. Besser lief es im zweiten Audi, doch auch Gabriel Bortoleto startet morgen ausserhalb der Top Ten. Er fährt von Platz zwölf los.
Damit scheint George Russell trotz gelber Flaggen tatsächlich über zwei Zehntel auf Ferrari gefunden zu haben. Auch Ferrari dürfte angesichts der Plätze zwei und drei für Leclerc und Hamilton nicht unglücklich mit dem Ausgang des Qualifyings sein. Kimi Antonelli landet auf Platz vier, Max Verstappen reicht seine erste Runde für Platz fünf. Dahinter folgen Norris, Piastri, Hadjar und Lawson. Lindblad wird Zehnter. "Ich habe die gelbe Flagge gesehen, deutlich gelupft und war vorher fünf Zehntel vorne. Am Ausgang waren es dann nur noch zweieinhalb Zehntel", erklärte Russell.
Das Qualifying auf dem Red Bull Ring ist beendet und Russell kann inzwischen aufatmen. Die Rennleitung hat sich die Szenen bereits angeschaut und es wird keine weitere Untersuchung geben. Die Runde war korrekt.
Das Qualifying auf dem Red Bull Ring ist beendet...
Charles Leclerc ist sogar noch einmal schneller und übernimmt Platz eins! Dahinter fliegt Verstappen ab und es gibt gelbe Flaggen!
Charles Leclerc ist sogar noch einmal schneller und übernimmt Platz eins! Dahinter fliegt Verstappen ab und es gibt Gelbe Flaggen!
Was für ein Finale! Hamilton legt mit einer 1:06.408 nach und schiebt sich hauchdünn vor Antonelli. Aber überall gibt es jetzt Bestwerte im vorderen Feld.
Lewis Hamilton markiert eine neue Bestzeit in Q3
Jetzt geht es in den grossen Showdown! Isack Hadjar fährt als erster Fahrer auf die Strecke. Ihm folgen Hamilton, Lawson und Leclerc. Verstappen, Antonelli und Russell setzen den Schlusspunkt.