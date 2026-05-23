Audis überstehen den zweiten Cut nicht

8. Minute: Leclerc kämpft mit seiner Runde

Charles Leclerc hatte schon das ganze Wochenende so seine Probleme mit der Strecke und auch jetzt läuft es nicht nach seinen Wünschen. Er findet sich nach der ersten Runde nur auf Platz elf wieder. Nico Hülkenberg wäre als Neunter derzeit knapp in den Top Ten.