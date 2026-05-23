Audis überstehen den zweiten Cut nicht

Die Zeit ist abgelaufen und die letzten Runden im Q2 sind gefahren. Als Elfter wieder knapp ausgeschieden ist Nico Hülkennerg. Auch Lawson, Bortoleto, Gasly, Sainz und Bearman sind raus.
Isack Hadjar markiert eine neue Bestzeit in Q2 mit einer 1:12.975. Nur hauchdünn dahinter folgt Hamilton, der seine Zeit kurz zuvor gesetzt hatte.
Russell verbremst sich und muss geradeaus. Damit ist seine Runde dahin. Der Mercedes-Pilot liegt aktuell nur auf Platz acht und steht damit unter Druck. Auch Hülkenberg ist inzwischen auf Platz elf abgerutscht, für den Deutschen wird es ebenfalls eng.
Die letzten Minuten im Q2 sind inzwischen angebrochen. Nico Hülkenberg liegt weiterhin in den Top Ten, allerdings als Zehnter nur noch knapp. Er geht gerade auf seine nächste fliegende Runde.
Verstappen ist am Funk reichlich unzufrieden. Der Red Bull-Pilot bekommt seine Vorderreifen nicht auf Temperatur. "Ich bekomme meine Vorderreifen nicht ins richtige Fenster, es ist wie auf Eis", funkt der Niederländer.
Charles Leclerc hatte schon das ganze Wochenende so seine Probleme mit der Strecke und auch jetzt läuft es nicht nach seinen Wünschen. Er findet sich nach der ersten Runde nur auf Platz elf wieder. Nico Hülkenberg wäre als Neunter derzeit knapp in den Top Ten.
Kimi Antonelli legt mit einer 1:13.076 nach und schiebt sich damit an die erste Position in der Zeitenliste. 0,159 Sekunden hat er Norris abgenommen. Nachdem Verstappen seine erste Runde abbrechen musste, geht es jetzt zumindest auf Platz sechs vor.
Lando Norris markiert eine der ersten Zeiten im Q2. Eine 1:13.235 legt der Brite mit dem McLaren vor. Nah ran kommt Lewis Hamilton, dem nur 0,035 Sekunden fehlen.
Wie schon gestern setzen einige Fahrer auf doppelte Aufwärmrunden, um die Reifen ins richtige Fenster zu bringen. Entsprechend gibt es bislang noch keine Zeit unter 1:20 Minuten.
Es geht weiter mit dem Q2! In den nächsten 15 Minuten wird das Feld auf zehn Autos verkleinert. Die Alpins gehen zuerst raus, es folgen die beiden McLaren-Fahrer.