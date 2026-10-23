Antonelli: «Entweder hier, in Mexiko oder Brasilien!»

Kimi Antonelli (20) ist auf der Zielgeraden: «Ich liebe mein Auto. Hoffentlich bleibt es brav und enttäuscht mich nicht!» Der klare WM-Leader liess es im ersten Austin-Training locker angehen: 5. Platz. Schnellster: Leclerc vor Verstappen.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Der Italiener wird erstmals nach 73 Jahren (Alberto Ascari auf Ferrari) ein Land mit dem Formel-1-Titel bei den Fahrern stolz machen. Wer mit über 100 Punkten Vorsprung in die letzten fünf oder sechs Rennen steigt (die Finalorte sind immer noch offen), der hat keine Sorgen mehr.

Sao Paulo wäre der ideale Ort

Und erstmals sagt Antonelli offen: «Es passiert entweder hier in Amerika oder dann in Mexiko oder eben Brasilien!» Emotional wäre Sao Paulo für Antonelli wohl der schönste Ort. Nur 12 Kilometer neben der Morumbi-Grabstätte seines grössten Vorbildes, Ayrton Senna (starb 1994).

Eine Frage bleibt offen: Fährt Antonelli als jüngster Champion der Geschichte weiter mit der Senna-Startnummer 12 – oder lässt er sich die Nummer 1 aufziehen?

Cadillac-Herta zu schwach

Das erste Training auf dem 5,513 km langen Kurs in Texas bei 28 Grad war zuerst eine Gewöhnung an den neuen Asphalt. Es gab viele Beschwerden, aber warten wir mal ab, wer mit den Bodenwellen am besten zurechtkommt.

Nur ein Fahrer musste die ersten 60 Minuten aussetzen: Sergio Pérez sah zu, wie Ersatzpilot Colton Herta weiter mit dem Cadillac seine Probleme bekundet. Der Amerikaner, in der Formel 2 eher bescheiden unterwegs, kann sich also einen Formel-1-Einstieg abschminken.

Audi bringt bald Slater (18)

Einige Teams müssen in den letzten Rennen noch die FIA-Bedingung erfüllen, dass jeder GP-Pilot bei zwei Rennen einem Talent das Cockpit überlassen muss. Bei Audi wird man in Mexiko und Brasilien (also die nächsten zwei Wochenenden) den Briten Freddie Slater (18) einsetzen.

Der Formel-3-Zweite wird kommende Saison in die Formel 2 wechseln. Und er hofft, dass Audi (früher Sauber) endlich einmal Talente aus der eigenen Academy auch bis ins Ziel (Formel 1) fördert und nicht einfach fallenlässt. Bortoleto wurde von der McLaren Academy übernommen!

Haas kontert Audi-Attacke

Es war ein mühsamer Start in die drei Tage zum 18. WM-Lauf der Saison. Nach 20 Minuten hatten erst 14 Fahrer eine Zeit auf dem Computer. Vorne Leclerc vor Hamilton, Norris und Antonelli.

Bei Audi geht es hier weiter um den 7. WM-Platz. Können Hülkenberg und Bortoleto den 23:30-Punkte-Rückstand auf Haas-Ferrari (11. Bearman und 16. Ocon) aufholen? Das erste Training ging für Audi in zwei Richtungen: 8. Bortoleto, 18. Hülkenberg.

Williams-Desaster geht weiter

Mit nur 12 Zählern scheint Williams-Mercedes keine Rolle mehr zu spielen. Und Carlos Sainz sagt offiziell: «Bei uns sind 2026 WM-Punkte eine Glückssache!» Der 114-fache GP-Sieger (zuerst Regazzoni 1979 in Silverstone) in der tiefsten Krise.

Sainz und Albon in Austin mit vielen Runden, aber erst in den letzten Minuten mit Zeiten! Man soll hier einige Aero-Pakete testen – für wann? Vorbereitung auf 2027?