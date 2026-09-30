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Sepang ist zurück
Der Zeitplan zum GP von Bahrain mit allen Startzeiten

In Malaysia steht das 16. F1-Rennen der Saison an. Im Klassement führt Antonelli vor Russell, der zuletzt in Baku siegte. Ob die Differenz zwischen den beiden nach Sepang weniger als die aktuellen 66 Punkte beträgt?
Publiziert: 30.09.2026 um 14:11 Uhr
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Aktualisiert: 08:55 Uhr
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Antonelli liegt vor dem GP von Bahrain 66 Punkte vor Russell, der Brite holte vor Wochenfrist jedoch den Sieg in Baku.
Foto: AFP
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor
DatumEventStartzeit
Freitag, 2. Oktober1. freies Training6.30 Uhr
Freitag, 2. Oktober2. freies Training10 Uhr
Samstag, 3. Oktober3. freies Training6.30 Uhr
Samstag, 3. OktoberQualifying10 Uhr
Sonntag, 4. OktoberRennen9 Uhr

Trotz Krieg in der Golfregion findet dieses Wochenende der GP von Bahrain statt – allerdings fernab des Konfliktgebiets im malaysischen Sepang. Nach dem überzeugenden Sieg beim GP von Aserbaidschan vor Wochenfrist hat Russell Blut geleckt. Denn durch seinen Vollerfolg verringerte er den Rückstand auf Überflieger Antonelli auf noch 66 Zähler. Und noch bleiben acht Rennen bis zum Saisonfinale in Abu Dhabi, auch wenn Russell demnächst wegen des fünften Motors von ganz hinten starten muss.

Auf der legendären Strecke in Südostasien drehen die Piloten 56 Runden und manövrieren ihre Boliden durch harte Bremszonen und lange Geraden, auf denen Topspeeds von bis zu 330 km/h erreicht werden. Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen möchte, kann am Sonntag allerdings nicht ewig in den Federn liegenbleiben. Um 9 Uhr startet der Formation Lap, ehe die Lichter ausgehen und der Kampf um WM-Punkte wieder erbittert ausgetragen wird.

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