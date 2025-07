Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Tag Kategorie Zeit Freitag, 25. Juli 1. freies Training 12.30 Uhr Freitag, 25. Juli Sprint Qualifying 16.30 Uhr Samstag, 26. Juli Sprintrennen 12 Uhr Samstag, 26. Juli Qualifying 16 Uhr Sonntag, 27. Juli Rennen 15 Uhr

Drei Wochen ist es her, als die F1 zuletzt beim GP von Silverstone für Schlagzeilen auf der Rennstrecke sorgte. Allen voran natürlich Nico Hülkenberg, der beim McLaren-Doppelsieg (Norris vor Piastri) sensationell den dritten Rang und damit sein allererstes Podium der Karriere holte. Abseits des Tracks sorgte in der Zwischenzeit vor allem Red Bull für Aufhorchen. Erst die sofortige Trennung vom langjährigen Teamchef Christian Horner, dann die nicht abflachen wollenden Gerüchte um Verstappen und Mercedes.

Während weiter unklar ist, ob Super-Max auch 2026 für die Bullen ins Cockpit steigt, bietet sich dem Holländer in Spa die Chance, Boden aufs McLaren-Duo gutzumachen. Derzeit führt Piastri (234 Punkte) vor Norris (226). Verstappen folgt auf Rang drei mit 165 Punkten. Ein ordentlicher Rückstand, doch gibts dieses Wochenende durch das Sprintrennen am Samstag mehr Punkte zu holen als gewöhnlich. Einen solchen gewinnen konnte er in diesem Jahr hingegen nicht, in China wurde er Dritter, in Miami gar 17.