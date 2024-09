Dank des Piastri-Siegs beim GP von Baku reist McLaren als Führender in der Konstrukteurs-WM nach Singapur. Dort will das Team Norris näher an Verstappen bringen, doch auch Ferrari sammelte zuletzt munter Punkte. Letztes Jahr sorgte Sainz hier für ein wahres Spektakel.

Nicht Lando Norris, sondern Teamkollege Oscar Piastri war vergangene Woche beim GP von Baku für den McLaren-Triumph verantwortlich. Er sicherte damit seinem Team die Führung in der Konstrukteurswertung. Dennoch bleibt der Brite der ärgste Rivale von WM-Leader Max Verstappen, der vor dem Rennen in Singapur 59 Punkte Vorsprung aufweist. Aktuell mischen jedoch mit Mercedes und vor allem Ferrari zwei weitere Teams vorne mit, die die aktuelle Saison zur spannendsten seit 1977 machen.

Sainz' letztjähriges Kunststück als Ferrari-Sternstunde

Wirft man einen Blick auf die letztjährige Ausgabe des Nachtrennens in Singapur, schlagen die Ferrari-Herzen höher. Damals überraschte Carlos Sainz mit einem taktischen Meisterstück, womit er sich den Sieg sicherte. Als Führender in der letzten Runde liess er Lando Norris auf Rang 2 extra in sein DRS-Fenster kommen, damit dieser mit dem Extra-Speed die eigentlich schnelleren George Russell und Lewis Hamilton nicht an sich vorbeiziehen lassen musste. Norris hielt seine Position und nachdem Russell auch noch in Kurve 10 crashte, war der Sainz-Triumph in trockenen Tüchern. Pures Spektakel, auf das Formel-1-Fans auch dieses Jahr wieder hoffen.

