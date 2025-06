Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Tag Kategorie Zeit Freitag, 27. Juni 1. Freies Training 13.30 Uhr Freitag, 27. Juni 2. Freies Training 17.00 Uhr Samstag, 28. Juni 3. Freies Training 12.30 Uhr Samstag, 28. Juni Qualifying 16.00 Uhr Sonntag, 29. Juni Rennen 15.00 Uhr

Der GP in Österreich steht vor der Tür und ausgerechnet das Heimteam hätte einen Sieg bitter nötig. Im vorletzten Rennen der ersten Saisonhälfte dürfte Red Bull nicht nur auf den heimischen Asphalt, sondern auch auf die wie immer zahlreichen Verstappen-Fans hoffen, die ihren Liebling frenetisch anfeuern. Sowohl der Pilot selbst als auch sein Team hatten in den bisherigen Rennen allzu oft das Nachsehen und liegen weder in der Fahrer- noch in der Konstrukteurswertung in Schlagdistanz zur Leaderposition.

Wer nun auf einen umso aggressiver fahrenden Verstappen hofft, dürfte sich jedoch getäuscht sehen. Seit seinem Aussetzer beim GP von Barcelona muss der Holländer vorsichtig sein, um für Silverstone keine Sperre zu kassieren. Sammelt er diesen Sonntag auch nur einen Strafpunkt, wars das mit dem Rennen in England. Dies weiss auch Lando Norris, mit dem er sich vor zwölf Monaten den wildesten Kampf der gesamten letzten Saison lieferte. Ob die beiden dieses Jahr die Füsse stillhalten?

Antworten gibts am Sonntag ab 15:00 Uhr. Die Quali sowie das Rennen gibts live auf Blick.