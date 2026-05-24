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Kanada-GP im Ticker
Doppelt Pole-Mann Russell nach oder kommt Regen dazwischen?

vor 3 Minuten

Es gibt einer weitere Einführungsrunde!

Es gibt eine zusätzliche Einführungsrunde! Die roten Ampeln blieben ungewöhnlich lange an, dann meldete die Rennleitung eine weitere Formation Lap. Grund dafür ist offenbar Lindblad, der in der Startaufstellung stehen geblieben ist.

vor 4 Minuten

Boxenfunk Oscar Piastri

"Es fühlt sich jetzt schon so an, als würde ich auf diesen Reifen ziemlich herumschwimmen", funkt Piastri. Das klingt nicht unbedingt nach grossem Vertrauen in die Intermediates bei McLaren. Die Strecke sieht ziemlich trocken aus und niemand hatte zumindest beim Aufwärmen Probleme. Momentan sieht alles danach aus, als hätte McLaren sich verpokert!

vor 7 Minuten

Die Einführungsrunde

Die Einführungsrunde läuft. George Russell führt das Feld ein letztes Mal über die Strecke. Spannend: McLaren wagt tatsächlich den Start auf Intermediates. Auch bei Cadillac stehen beide Fahrer auf den Inter. Audi und Williams splitten ihre Strategien: Bortoleto und Sainz starten ebenfalls auf Intermediates, während Lawson, Lindblad und Colapinto auf Mediumreifen setzen. Alle übrigen Fahrer nehmen das Rennen auf Softs in Angriff.

vor 9 Minuten

Kühle Temperaturen

Die Lufttemperatur liegt nur bei 12 Grad. Auch der Asphalt ist mit 16 Grad deutlich abgekühlt. Damit dürfte das Aufwärmen der Reifen ein wichtiges Thema werden, insbesondere bei leichtem Regen. Ganz vorne werden die Teams wohl dennoch auf Slicks setzen. Im Mittelfeld könnte aber durchaus jemand das Risiko suchen und mit einer Strategie abseits der Masse pokern.

vor 16 Minuten

Weiterhin Nieselregen

Die Wettersituation vor Ort bleibt angespannt. Weiterhin fällt leichter Nieselregen, dazu weht ein relativ starker Wind. Für die Fahrer sind das schwierige Bedingungen. Gerade in der Startphase könnten jene Piloten im Vorteil sein, die mit Mischbedingungen besonders gut zurechtkommen. Für die Teams stellt sich auch die Frage, welchen Reifen nimmt man für den Start. Der Slick könnte zu rutschig sein, der Intermediate hingegen eine zu kurze Haltbarkeit bei diesen Bedingungen haben.

vor 22 Minuten

Stroll startet aus der Box

Lance Stroll startet sein Heimrennen aus der Boxengasse. Aston Martin hat sich vor dem Grand Prix dazu entschieden, Komponenten an der Power Unit seines Autos zu wechseln. Der Kanadier hatte sich ohnehin nur auf Platz 21 qualifiziert.

vor 24 Minuten

Hülkenberg von Platz elf

Nico Hülkenberg scheint in dieser Saison den elften Startplatz gepachtet zu haben. Wie schon so oft in diesem Jahr geht es für den Deutschen auch heute wieder von der Elf ins Rennen, nachdem er am Q3 gescheitert war. Auch für Gabriel Bortoleto im zweiten Audi ging es nicht ins letzte Qualifying-Segment. Er wurde 13.

vor 25 Minuten

Verstappen hadert

Nach dem Wochenende in Miami war die Stimmung bei Red Bull gut. Das dürfte sich zumindest bei Max Verstappen inzwischen wieder geändert haben. Nachdem er gestern im Sprint nur den siebten Platz mitnehmen konnte, ist auch die Ausgangslage für das Rennen mit Platz sechs eher durchwachsen. Isack Hadjar startet hinter ihm von Startplatz sieben. Anders dürfte die Stimmung bei Arvid Lindblad bei den Racing Bulls sein. Er holte sich den starken neunten Platz.

vor 25 Minuten

Nieselregen auf den Sichtungsrunden

Vor dem Wochenende war für heute noch großes Wetterchaos befürchtet worden. Aktuell sieht es aber so aus, als würde der ganz große Regen in Montreal ausbleiben. Auf den Sichtungsrunden in Richtung Startaufstellung gibt es allerdings leichten Nieselregen. Das dürfte in der Boxengasse für Spannung und Unsicherheit sorgen. Bei McLaren ist man sich ebenfalls noch nicht ganz sicher, welcher Reifen der richtige ist. "Bist du mit den Reifen zufrieden oder willst du Intermediates?", wird Piastri gefragt. Seine Antwort: "Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung ..."

vor 25 Minuten

Kann McLaren Druck machen?

Wenn ein Team Druck auf Mercedes machen kann, dann scheint das aktuell McLaren zu sein. Lando Norris konnte gestern im Sprint Druck ausüben und zeigte auch im Qualifying zum Rennen eine starke Leistung. Direkt hinter ihm startet Oscar Piastri im zweiten McLaren.

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