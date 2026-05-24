Doppelt Pole-Mann Russell nach oder kommt Regen dazwischen?

Nieselregen auf den Sichtungsrunden

Vor dem Wochenende war für heute noch großes Wetterchaos befürchtet worden. Aktuell sieht es aber so aus, als würde der ganz große Regen in Montreal ausbleiben. Auf den Sichtungsrunden in Richtung Startaufstellung gibt es allerdings leichten Nieselregen. Das dürfte in der Boxengasse für Spannung und Unsicherheit sorgen. Bei McLaren ist man sich ebenfalls noch nicht ganz sicher, welcher Reifen der richtige ist. "Bist du mit den Reifen zufrieden oder willst du Intermediates?", wird Piastri gefragt. Seine Antwort: "Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung ..."