Beim GP von Monza raste Leclerc von Platz 4 bis ganz nach oben. In Baku wollte ihm ein Sieg bislang nicht glücken – trotz mehrfach guter Ausgangslage. Gleichzeitig dreht sich erneut alles um Norris vs. Verstappen, wobei Red Bull weiss, wie man in Aserbaidschan siegt.

Dass Lando Norris beim GP von Monza nur auf den fünften Rang fuhr, dürfte Red Bull trotz Rang 6 (Verstappen) und 8 (Pérez) gutgetan haben. Zwar musste sich Oscar Piastri einzig Lokalmatador Charles Leclerc geschlagen geben, doch der Konstrukteurs-Titel ist ohnehin schon stark in Gefahr. Mittlerweile geht es darum, Max Verstappens WM zu retten, der jedoch seit Ende Juni in Spanien auf einen Sieg wartet.

Red Bulls gute Erinnerungen an Aserbaidschan

Ein Blick in die Vergangenheit dürfte hingegen positiv stimmen: Die drei letzten GPs in Baku gingen alle an einen Fahrer im Bullen-Cockpit. Dabei spielt die Startposition auf der Strecke in Aserbaidschan mit den diversen Überholmöglichkeiten nicht die grösste Rolle, wie Leclerc bereits mehrfach erfahren musste. Der Monegasse holte sich in den letzten drei Jahren stets die Pole, am Ende jubelte jedoch immer jemand anders. Und McLaren? Das Team schaffte es bislang nie aufs Podest.

