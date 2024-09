Um Max Verstappen an der Spitze der Fahrer-Weltmeisterschaft noch abzufangen, setzt McLaren vor den letzten acht Saisonrennen auf eine Stallorder zugunsten von Lando Norris.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen liegt acht Runden vor Schluss mit 62 Punkten an der Spitze der Fahrer-WM. Um den Druck auf den Spitzenreiter zu erhöhen und diesen allenfalls noch abzufangen, hat McLaren jetzt eine heisse Entscheidung getroffen. Wie Team-Boss Andrea Stella gegenüber BBC erklärt, soll sich Oscar Piastri (Rang vier, 106 Punkte Rückstand) per sofort hinter seinem Rennstall-Kollegen Lando Norris (Platz zwei, 62 Punkte Rückstand) anstellen.

«Ohne unsere Prinzipien zu verletzen, gilt ab sofort unsere Unterstützung vorwiegend Lando», lässt Stella verlauten. «Grundlegend gilt – das Team kommt zuerst. Wir wollen den Piloten gegenüber fair sein, aber so etwas wie in Monza darf nicht nochmal vorkommen.»

Monza gab den Ausschlag

In Monza fuhren Piastri und Norris beide auf Sieg. Der junge Australier setzte sich dabei vor dem Engländer Norris durch – und brachte seinen Teamkollegen damit um wichtige Punkte.

«Lando ist aus numerischer Sicht in der besten Position, und wir kämpfen gegen Max Verstappen. Wenn wir also einen Fahrer unterstützen wollen, müssen wir den Fahrer in der besten Position auswählen», sagte Stella nach dem Rennen. Der Ankündigung folgt nun die offizielle Stallorder.

Piastri sei einverstanden damit, sein Teammitglied zu unterstützen, so Stella. «Er sagte: ‹Es ist schmerzhaft, aber wenn es das Richtige ist, werde ich es tun.›» Er sei «sehr beeindruckt» von Piastris Bereitschaft, seine persönlichen Ambitionen hinter jenen des Teams anzustellen, so Stella.