Norris neuer Leader – Bortoleto in den Top 10

Sergio Pérez gibt das Rennen auf...
Sergio Pérez wird immer langsamer und scheint seinen Wagen abstellen zu müssen. Am Funk berichtet der Mexikaner, dass an der Aufhängung offenbar etwas lose ist und „flattert“.
"Irgendetwas stimmt mit dem Auto nicht", meldet Charles Leclerc am Funk. Sein Team erklärt ihm, dass der Ferrari überhitzt.
Kimi Antonelli wird über Funk mitgeteilt, dass er jetzt dringend auf die Tracklimits achten muss. Ansonsten drohe eine Strafe. Damit hatte der Italiener in diesem Jahr bereits häufiger zu kämpfen.
Bei Nico Hülkenberg scheint es auch heute keine Punkte zu geben. Der Deutsche liegt auf dem zwölften Platz hinter Bortoleto und Lawson. Immerhin von hinten droht keine Gefahr. Galsy ist 24 Sekunden weg.
Lando Norris ist in freier Luft weiter weggekommen. Antonelli liegt 3,9 Sekunden zurück, während Piastri schon 8,5 Sekunden zu seinem Teamkollegen verloren hat.
Lando Norris hat sich Antonelli zurechtgelegt und geht nun am Mercedes-Piloten vorbei, um auch offiziell wieder die Führung zu übernehmen. Versucht Mercedes mit einer Einstopp durchzukommen oder holt man Antonelli gleich zum zweiten Stopp?
Carlos Sainz wird von der Rennleitung für den Rempler gegen Oscar Piastri bestraft. Es gibt eine Fünf-Sekunden-Strafe.
Max Verstappen zeigt sich am Funk skeptisch, ob der Soft-Reifen tatsächlich bis zum Ende durchhalten kann. Er fragt sein Team ausdrücklich, ob es Belege dafür gebe. Die Antwort fällt klar aus: ja. Als Referenz dürften die langen Stints von Gabriel Bortoleto und Fernando Alonso auf der weichsten Mischung dienen.