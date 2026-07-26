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GP von Ungarn
Budapest
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1.
Lando Norris
Lando Norris1:14:20.800McLaren
2.
Andrea Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli+7.883Mercedes AMG Motorsport
3.
Oscar Piastri
Oscar Piastri+11.585McLaren
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Ungarn-GP im Ticker
Norris neuer Leader – Bortoleto in den Top 10

vor 1 Minute

51. Runde: Aufgabe von Sergio Pérez

Sergio Pérez gibt das Rennen auf...

vor 2 Minuten

50. Runde: Defekt bei Sergio Pérez

Sergio Pérez wird immer langsamer und scheint seinen Wagen abstellen zu müssen. Am Funk berichtet der Mexikaner, dass an der Aufhängung offenbar etwas lose ist und „flattert“.

vor 3 Minuten

50. Runde: Boxenfunk Charles Leclerc

"Irgendetwas stimmt mit dem Auto nicht", meldet Charles Leclerc am Funk. Sein Team erklärt ihm, dass der Ferrari überhitzt.

vor 6 Minuten

49. Runde: Boxenfunk Kimi Antonelli

Kimi Antonelli wird über Funk mitgeteilt, dass er jetzt dringend auf die Tracklimits achten muss. Ansonsten drohe eine Strafe. Damit hatte der Italiener in diesem Jahr bereits häufiger zu kämpfen.

vor 7 Minuten

49. Runde: Wohl wieder keine Punkte

Bei Nico Hülkenberg scheint es auch heute keine Punkte zu geben. Der Deutsche liegt auf dem zwölften Platz hinter Bortoleto und Lawson. Immerhin von hinten droht keine Gefahr. Galsy ist 24 Sekunden weg.

vor 8 Minuten
vor 9 Minuten

48. Runde: Norris fährt weg

Lando Norris ist in freier Luft weiter weggekommen. Antonelli liegt 3,9 Sekunden zurück, während Piastri schon 8,5 Sekunden zu seinem Teamkollegen verloren hat.

vor 11 Minuten

46. Runde: Überholmanöver von Lando Norris

Lando Norris hat sich Antonelli zurechtgelegt und geht nun am Mercedes-Piloten vorbei, um auch offiziell wieder die Führung zu übernehmen. Versucht Mercedes mit einer Einstopp durchzukommen oder holt man Antonelli gleich zum zweiten Stopp?

vor 11 Minuten

45. Runde: Strafe für Carlos Sainz

Carlos Sainz wird von der Rennleitung für den Rempler gegen Oscar Piastri bestraft. Es gibt eine Fünf-Sekunden-Strafe.

vor 12 Minuten

44. Runde: Boxenfunk Max Verstappen

Max Verstappen zeigt sich am Funk skeptisch, ob der Soft-Reifen tatsächlich bis zum Ende durchhalten kann. Er fragt sein Team ausdrücklich, ob es Belege dafür gebe. Die Antwort fällt klar aus: ja. Als Referenz dürften die langen Stints von Gabriel Bortoleto und Fernando Alonso auf der weichsten Mischung dienen.

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