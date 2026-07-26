Norris neuer Leader – Bortoleto in den Top 10

44. Runde: Boxenfunk Max Verstappen

Max Verstappen zeigt sich am Funk skeptisch, ob der Soft-Reifen tatsächlich bis zum Ende durchhalten kann. Er fragt sein Team ausdrücklich, ob es Belege dafür gebe. Die Antwort fällt klar aus: ja. Als Referenz dürften die langen Stints von Gabriel Bortoleto und Fernando Alonso auf der weichsten Mischung dienen.