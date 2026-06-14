Leclerc gelingt super Start – Hülkenberg hält Position 9

Nico Hülkenberg hat über die ersten Runden seinen neunen Platz halten können, nachdem er Lindblad überholt hatte. Einen absoluten Horrorstart erlebte indes Hadjar, der nur noch 13. ist.
George Russell hat sich nach der ersten Runde bereits einen leichten Vorsprung verschaffen können. 1,7 Sekunden beträgt sein Vorsprung zu Hamilton, der nun droht Druck durch die Fahrer dahinter zu bekommen.
Der Ferrari startet für gewöhnlich gut und das konnte Charles Leclerc nutzen, um in der ersten Position direkt mal drei Plätze aufzuholen.
Die Ampel ist aus, das Rennen in Barcelona ist gestartet! George Russell entscheidet den Start für sich, während Norris und Antonelli um Platz drei kämpfen. Verstappen hält ebenfalls eine Platzierung.
Es geht in die Einführungsrunde. Bei der Reifenwahl gibt es heute unterschiedliche Strategien. Die meisten Fahrer starten auf frischen Mediums, Stroll und Alonso, der aus der Boxengasse losfährt, setzen dagegen auf die harten Reifen. Besonders im Blick behalten sollte man am Start Hamilton und Verstappen: Beide gehen auf gebrauchten Softs ins Rennen. Hülkenberg, Ocon, Sainz und Colapinto starten derweil auf frischen Softs.
Vor dem Start liegt die Streckentemperatur in Barcelona bei über 50 Grad, während die Lufttemperatur 31 Grad beträgt. Neben den Reifen dürften heute also auch die Technik und die Fahrer an ihre Grenzen kommen.
Der Circuit de Barcelona-Catalunya gilt als besonders harte Prüfung für die Reifen. Die langen, schnellen Kurven sorgen für einen hohen Verschleiss. Dazu kommt, dass Pirelli in diesem Jahr eine Stufe weichere Mischungen mitgebracht hat. In Kombination mit den hohen Temperaturen könnte das im Rennen für deutlich mehr Reifenabbau sorgen. Lewis Hamilton erklärte nach dem Qualifying sogar, dass die Degradation bei Ferrari etwa doppelt so hoch ausgefallen sei wie vor dem Wochenende erwartet. Ein klassisches Einstopp-Rennen scheint damit nahezu ausgeschlossen. George Russell rechnet eher damit, dass es strategisch sogar in Richtung eines Drei-Stopp-Rennens gehen könnte.
Nico Hülkenberg jagt in Barcelona seine ersten Punkte der Saison. Vor dem Grand Prix auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya hatte der Deutsche in diesem Jahr noch kein Q3 erreicht, war mehrfach aber denkbar knapp daran vorbeigeschrammt. In Barcelona brach die ungünstige Serie und mit Startplatz neun hat Hülkenberg eine gute Chance, die ersten Punkte zu sichern.
Nico Hülkenberg fuhr im Qualifying in seinem Audi erstmals in dieser Saison in die Top 10. Schafft er es wie im letzten Jahr in Barcelona in die Punkte?
Charles Leclerc steht in Barcelona vor einer Aufholjagd. Dabei hatte der Monegasse im aufgerüsteten Ferrari über weite Strecken des Wochenendes eigentlich einen starken Eindruck hinterlassen. Doch in Q3 war der Traum von der ersten Reihe schnell vorbei. Noch bevor Leclerc eine Zeit setzen konnte, verlor er in Kurve 4 die Kontrolle und rutschte durch das schmale Kiesbett in die Barriere. Besonders bitter dürfte für Leclerc gewesen sein, wie nah Hamilton am Ende an die Pole herankam. So muss Leclerc hoffen, durch seine Startstärke bereits früh viele Positionen gutzumachen, um Schadensbegrenzung zu leisten.