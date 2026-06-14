Leclerc gelingt super Start – Hülkenberg hält Position 9

Gibt es eine Reifenschlacht?

Der Circuit de Barcelona-Catalunya gilt als besonders harte Prüfung für die Reifen. Die langen, schnellen Kurven sorgen für einen hohen Verschleiss. Dazu kommt, dass Pirelli in diesem Jahr eine Stufe weichere Mischungen mitgebracht hat. In Kombination mit den hohen Temperaturen könnte das im Rennen für deutlich mehr Reifenabbau sorgen. Lewis Hamilton erklärte nach dem Qualifying sogar, dass die Degradation bei Ferrari etwa doppelt so hoch ausgefallen sei wie vor dem Wochenende erwartet. Ein klassisches Einstopp-Rennen scheint damit nahezu ausgeschlossen. George Russell rechnet eher damit, dass es strategisch sogar in Richtung eines Drei-Stopp-Rennens gehen könnte.