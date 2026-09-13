Zu aggressiver Antonelli von Verstappen überholt

1. Runde: Start Rennen

Norris kommt am Start direkt unter Druck. Antonelli und Hamilton sind sofort dran. In Kurve 1 liefern sich Norris und Antonelli einen engen Kampf, dabei kürzt Antonelli den Scheitelpunkt ab. Auch Verstappen muss über die Streckenbegrenzung. Antonelli kommt zunächst als Führender heraus, gibt die Position aber wieder zurück und kürzt wenig später erneut ab. Das kostet ihn teuer: Weil er die Position erneut zurückgibt, zieht Verstappen vorbei und übernimmt Rang zwei. Allerdings dürfte die Rennleitung nachschauen, ob nicht auch er die Position wieder abgeben muss, weil er in der ersten Schikane abgekürzt war.