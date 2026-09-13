Zu aggressiver Antonelli von Verstappen überholt

Ganz vorne kann Lando Norris seinen Vorsprung zu Max Verstappen auf ein gutes Puffer vergrössern. Zwei Sekunden beträgt sein Abstand zum Niederländer. Von der Rennleitung gibt es bislang noch keine Untersuchung der ersten Kurve.
Abseits der Kameras hat es in der Startphase zwischen Piastri und Russell gekracht. Beide können das Rennen zunächst fortsetzen, Piastri ist allerdings auf Platz zehn zurückgefallen.
Norris kommt am Start direkt unter Druck. Antonelli und Hamilton sind sofort dran. In Kurve 1 liefern sich Norris und Antonelli einen engen Kampf, dabei kürzt Antonelli den Scheitelpunkt ab. Auch Verstappen muss über die Streckenbegrenzung. Antonelli kommt zunächst als Führender heraus, gibt die Position aber wieder zurück und kürzt wenig später erneut ab. Das kostet ihn teuer: Weil er die Position erneut zurückgibt, zieht Verstappen vorbei und übernimmt Rang zwei. Allerdings dürfte die Rennleitung nachschauen, ob nicht auch er die Position wieder abgeben muss, weil er in der ersten Schikane abgekürzt war.
Die ersten Autos kehren zurück in die Startaufstellung. Nun dauert es nicht mehr lange bis zum Start des ersten Rennens in Madrid!
Die Einführungsrunde läuft. Bei der Reifenwahl gibt es einige Unterschiede: Norris und Antonelli starten auf Medium, Verstappen und Hamilton setzen dahinter auf Soft. Leclerc, Russell, Piastri und Lawson gehen auf der harten Mischung ins Rennen. Colapinto und Lindblad komplettieren die Top Ten auf Medium. Hülkenberg hat sich ebenfalls für den weichen Reifen entschieden.
Für Carlos Sainz und Lance Stroll beginnt das Rennen mit einer Hypothek. Sainz wurde für das Behindern von Valtteri Bottas im Qualifying um drei Startplätze zurückversetzt und muss sein Heimrennen deshalb von Rang 20 aufnehmen. Auch Stroll wird weit hinten stehen: Nach dem Einbau neuer Motorenkomponenten geht es für den Aston-Martin-Piloten ans Ende des Feldes. Oliver Bearman steht nicht in der Startaufstellung. Auch an seinem Haas wurden neue Teile an der Antriebseinheit verbaut, weshalb er das Rennen aus der Boxengasse aufnehmen muss.
Eine der grossen Fragen wird erst im Rennen beantwortet: Wie gut lässt sich auf dem Madring tatsächlich überholen? Schon am Freitag gingen die Fahrer davon aus, dass die Position auf der Strecke besonders wichtig werden könnte. Der Kurs bietet zwar längere Vollgaspassagen, gleichzeitig erschweren die engen Abschnitte und Mauern das Folgen und das Überholen. In den Rahmenrennen waren Überholmanöver eher Mangelware.
Nico Hülkenberg verpasste den Einzug in Q3 denkbar knapp. Nur rund zwei Hundertstelsekunden fehlten dem Audi-Piloten für den Sprung unter die besten Zehn. Damit startet der Deutsche von Position elf – neben seinem Teamkollegen Gabriel Bortoleto – und hat freie Reifenwahl. Auf dem neuen Kurs, wo bei der Strategie keine Erfahrungswerte vorhanden sind, könnte das durchaus zu einem Vorteil werden.
Hinter Norris und Antonelli lauert Max Verstappen auf Position drei, Lewis Hamilton komplettiert im Ferrari die zweite Reihe. Damit stehen vier unterschiedliche Teams auf den ersten vier Startplätzen. Verstappen fehlten lediglich 0,140 Sekunden auf die Pole, Hamilton lag ebenfalls weniger als zwei Zehntel zurück. Charles Leclerc folgt im zweiten Ferrari auf Rang fünf vor George Russell.