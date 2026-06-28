Wer behält bei der Hitzeschlacht kühlen Kopf?

Die Autos gehen auf die Einführungsrunde. Bei der Reifenwahl ist sich das Feld mit zwei Ausnahmen einig: Fast alle Fahrer starten auf Medium-Reifen. Nur Gabriel Bortoleto und Carlos Sainz setzen für den Start auf Soft.
Für Nico Hülkenberg war im Qualifying gestern auf Platz 14 im Q2 Schluss, womit die ersten Punkte der Saison schwierig zu erreichen sein dürften. Auch der zweite Audi wird ausserhalb der Top Ten starten. Gabriel Bortoleto steht auf Startplatz zwölf.
Auch McLaren sollte man nicht abschreiben. Für Lando Norris und Oscar Piastri sah das Qualifying bis Q3 vielversprechend aus, doch im entscheidenden letzten Abschnitt kam nicht mehr alles zusammen. Am Ende starten die beiden McLaren nur von den Plätzen sechs und sieben. Die Longruns vom Freitag dürften jedoch Hoffnungen machen, dass das Team heute eine Rolle spielen kann.
Max Verstappen gehörte am Samstag zu den Fahrern, die durchaus eine Chance auf die erste Startreihe hatten. Im entscheidenden Versuch verlor der Niederländer jedoch seinen Red Bull und musste sich am Ende mit Platz fünf zufriedengeben. Trotzdem steht für Verstappen ein ordentliches Qualifying-Ergebnis zu Buche. Sollte er im Rennen eine ähnliche Pace zeigen wie am Samstag, ist vom fünften Startplatz aus durchaus noch ein Topergebnis möglich.
Das Rennen von Barcelona war in einen spannenden Strategiekampf zwischen Ferrari und Mercedes ausgeartet, an dessen Ende Lewis Hamilton seinen ersten Sieg in Rot feierte. In Österreich könnte sich nun ein ähnliches Szenario anbahnen. George Russell sicherte sich die Poleposition, nachdem er seinen letzten Versuch trotz einfach geschwenkter gelber Flaggen in Kurve 9 durchzog und nur das Tempo in diesem Sektor sichtbar verringerte. Kimi Antonelli hatte seine Runde zu diesem Zeitpunkt bereits abgebrochen und muss sich deshalb mit Startplatz vier begnügen. Die beiden Ferrari-Piloten hatten ihre schnellen Runden noch vor den gelben Flaggen abgeschlossen und starten damit direkt hinter Russell. Charles Leclerc geht von Platz zwei ins Rennen, Hamilton nimmt den Grand Prix von Rang drei aus in Angriff.
Hallo und herzlich willkommen zum Rennen in Spielberg, wo die Fahrer nach Barcelona die nächste Hitzeschlacht erwartet. Um 15:00 Uhr geht es auf die Einführungsrunde.