Wer behält bei der Hitzeschlacht kühlen Kopf?

Ferrari lauert auf Russell

Das Rennen von Barcelona war in einen spannenden Strategiekampf zwischen Ferrari und Mercedes ausgeartet, an dessen Ende Lewis Hamilton seinen ersten Sieg in Rot feierte. In Österreich könnte sich nun ein ähnliches Szenario anbahnen. George Russell sicherte sich die Poleposition, nachdem er seinen letzten Versuch trotz einfach geschwenkter gelber Flaggen in Kurve 9 durchzog und nur das Tempo in diesem Sektor sichtbar verringerte. Kimi Antonelli hatte seine Runde zu diesem Zeitpunkt bereits abgebrochen und muss sich deshalb mit Startplatz vier begnügen. Die beiden Ferrari-Piloten hatten ihre schnellen Runden noch vor den gelben Flaggen abgeschlossen und starten damit direkt hinter Russell. Charles Leclerc geht von Platz zwei ins Rennen, Hamilton nimmt den Grand Prix von Rang drei aus in Angriff.