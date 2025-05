F1-Stars rollen in Lego-Autos über die Strecke

Ulkige Momente in Miami bei der Fahrerparade: Die Stars sitzen doch tatsächlich in überdimensionierten Lego-Autos und rollen so über die Strecke. Pro Auto wurden 400'000 Klemmbausteine verwendet. Bilder für die Ewigkeit? Vielleicht. Auf alle Fälle wird man diese Showeinlage so schnell nicht wieder vergessen.

Das Sauber-Duo Hülkenberg/Bortoleto. Foto: keystone-sda.ch

Das Ferrari-Gespann Hamilton/Leclerc. Foto: keystone-sda.ch