Q1 beginnt – wie schlagen sich die Audi-Piloten?

Die Strecke

Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist seit 1991 fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders und galt über Jahrzehnte als eine der wichtigsten Referenzstrecken für Teams und Fahrer. Ab 2027 verliert der Traditionskurs jedoch seinen festen Platz und soll sich künftig im Rotationsprinzip mit Spa-Francorchamps abwechseln. Sportlich geniesst Barcelona weiterhin einen besonderen Ruf. Die Strecke gilt als einer der besten Allround-Tests für ein Formel-1-Auto, da sie schnelle Kurven, langsamere Passagen und längere Geraden miteinander kombiniert. Genau deshalb fanden hier über viele Jahre auch die offiziellen Wintertests statt: Wer auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gut aussah, konnte meist auch auf vielen anderen Strecken konkurrenzfähig sein.