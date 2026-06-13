Q1 beginnt – wie schlagen sich die Audi-Piloten?

Die Streckentemperatur ist in den vergangenen Stunden auf 51 Grad Celsius gestiegen. Damit bleibt es im Kampf um die Pole eine echte Hitzeschlacht. Die Lufttemperatur liegt bei 32 Grad.
Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist seit 1991 fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders und galt über Jahrzehnte als eine der wichtigsten Referenzstrecken für Teams und Fahrer. Ab 2027 verliert der Traditionskurs jedoch seinen festen Platz und soll sich künftig im Rotationsprinzip mit Spa-Francorchamps abwechseln. Sportlich geniesst Barcelona weiterhin einen besonderen Ruf. Die Strecke gilt als einer der besten Allround-Tests für ein Formel-1-Auto, da sie schnelle Kurven, langsamere Passagen und längere Geraden miteinander kombiniert. Genau deshalb fanden hier über viele Jahre auch die offiziellen Wintertests statt: Wer auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gut aussah, konnte meist auch auf vielen anderen Strecken konkurrenzfähig sein.
Schon am vergangenen Wochenende in Monaco hatte Audi die grosse Chance, im Qualifying den Sprung in die Top Ten zu schaffen. Trotz guter Voraussetzungen und eines konkurrenzfähigen Autos reichte es am Ende jedoch nicht. Auch in Barcelona machte der Audi in den Trainings einen starken Eindruck: Im Abschlusstraining belegte Nico Hülkenberg den neunten Platz, Gabriel Bortoleto wurde Elfter. Die härteste Konkurrenz für Audi dürfte auch in Spanien aus den Lagern von Alpine und den Racing Bulls kommen.
Einer der grössten Knackpunkte im Qualifying dürften die Reifen sein. Nach den bisherigen Erkenntnissen halten die Softs bei den hohen Streckentemperaturen in Barcelona gerade einmal für eine schnelle Runde. Dadurch geraten auch die Topteams unter Druck: Wer seine Runde nicht optimal erwischt oder im Verkehr hängen bleibt, läuft Gefahr, früh auszuscheiden.
Die letzten Wochen waren für George Russell keinesfalls einfach, in Barcelona könnte dem Mercedes-Fahrer der grosse Befreiungsschlag gelingen. Russell war bereits am Freitag stark unterwegs und legte am Samstag im Abschlusstraining nach. Mit einer Zeit von 1:15.679 Minuten setzte er sich um zwei Zehntelsekunden von der Konkurrenz ab. Zweiter war Oscar Piastri im McLaren vor Charles Leclerc im Ferrari und Lando Norris. Kimi Antonelli hing seinerseits auf der schnellen Runde im Verkehr fest.
Bei der Formel 1 in Barcelona steht nun das Qualifying auf dem Programm. Um 16:00 Uhr beginnt Q1.