Hamilton-Zeit wird gestrichen – beide Sauber stehen im Q2

18. Minute: Q1 beendet

Lewis Hamilton schafft es gerade so, noch eine Verbesserung hinzulegen und rettet sich in letzter Sekunde in das Q2. Für Kimi Antonelli endet das Q1 hingegen wie gestern mit dem Ausscheiden. Auch Gabriel Bortoleto scheidet als 16. knapp aus. Ausgeschieden sind auch Franco Colapinto, Fernando Alonso und Lance Stroll.