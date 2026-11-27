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Formel 1
Formel 1: Charles Leclercs Dreher im Qatar-Training
Dreher von Ferrari-Star
Leclerc mit Ausrutscher im Qatar-Training
Charles Leclerc verlor in der zweiten Trainingssession zum GP von Katar die Kontrolle über seinen Ferrari. Nach einem Dreher landete er abseits der Strecke.
Publiziert: vor 14 Minuten
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