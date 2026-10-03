Was genau steckt hinter der Trennung von Esteban Ocon bei Haas? Hier kommt der Boxenstopp von Roger Benoit.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Es geht um rund 15 Millionen Dollar. Das ist im milliardenschweren Geldkuchen der immer reicher werdenden Formel 1 der Unterschied zwischen dem 7. und 8. Platz bei den Teams! Wir reden also nur vom Unterschied! Kein Wunder, dass sich die beiden Rivalen Haas-Ferrari und Audi auf der Strecke nichts schenken werden. Auch am Sonntag nicht. Beim 22. Grossen Preis von Bahrain – diesmal in Malaysia.

Der Kampf steht nach 15 der 23 geplanten Rennen (plus der Sprint am nächsten Samstag in Singapur) bereits 27:17 für die «Haasen» mit Bearman und dem bald arbeitslosen Ocon. Zehn Punkte sind 2026, wenn diese beiden Teams meist nur die Brosamen der grossen Teams auflesen können, ein gewaltiger Unterschied.

Hülkenberg gibt Fehler zu

Aber bestimmt nicht unaufholbar! Schon am Sonntag? Denn Audi-Star Bortoleto gelang zum sechsten Mal 2026 der Sprung in die Top 10, wo er auch Zehnter blieb. Sein Kollege Nico Hülkenberg bezahlte wieder mal einen Fehler, den er offen zugab, mit dem Aus nach 18 Minuten.

Weil aber Lindblad und Colapinto mit Strafen hinter den Deutschen zurückfallen, darf Hülkenberg in der 8. Reihe neben Bearman starten. Noch eine Position dahinter ist Ocon, der vor einer Woche in Baku seine Entlassung mit einem achten Rang und vier WM-Punkten «feierte».

Der Franzose ist frustriert, will aber die genauen Gründe für den blauen Brief von Haas (oder eben Ferrari) nicht nennen. Ocon: «Es geht nicht um die Resultate. Ich habe zwei Jahre alles fürs Team gegeben, auch wenn die Kiste oft nicht wunschgemäss lief.»

Nun, Ferrari drängte wohl mit seiner ganzen Macht Haas dazu, den Platz für den roten Academy-Fahrer Rafael Camara (21) freizumachen. 2017 hatte Ferrari den angebotenen Kimi Antonelli abgelehnt!