Egal, ob die WM 2026 noch fünf oder nur vier Rennen geht: Wenn Audi nicht sofort den 11er-Fluch abstellen kann, ist der 7. WM-Platz gegenüber Haas-Ferrari weg – 23:30-Rückstand.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Vorne hat Mercedes den Sack gegen Ferrari in Austin zugemacht und löste McLaren-Mercedes als Team-Weltmeister ab.

Lawson muss mit 77 Punkten zittern

Auch der Kampf um Platz fünf scheint entschieden: Racing Bulls liegt gegen Alpine mit 102:69 Punkten vorne. Allein 77 Zähler gehen auf das Konto von Liam Lawson (24), dessen Cockpit für 2027 immer noch nicht bestätigt ist. Da geistert das bulgarische Formel-2-Talent Nikola Tsolov (19) im B-Team von Red Bull herum.

Audi ist zufrieden …

Bei Audi wachsen also die Bäume nicht so schnell in den Himmel, wie es sich die Führung in Hinwil und Neustadt vorstellt. Doch die solide Arbeit rund um CEO Mattia Binotto (56) hat dem Team einen festen Mittelfeldplatz gesichert.

Das ist ein Erfolg im Hinblick auf die sehr optimistische Zielsetzung mit den ersten GP-Siegen bis ins Jahr 2029.

Zu viel Ärger mit der FIA

Wie Blick schon öfters schrieb, sind Nico Hülkenberg (39) und Gabriel Bortoleto (22) zu oft mit den FIA-Kommissaren im Clinch. Auch in Austin mussten beide bei der Rennleitung antreten.

Im Rennen war klar, dass Bortoleto aus der letzten Reihe (80 Strafplätze wegen des fast totalen Wechsels des Motorenumfeldes) kaum eine Chance hatte. Der 13. Platz war wohl das höchste aller Gefühle. Aber eben auch der achte Nuller in Serie.

Nicht nur Pech …

Hülkenberg verhaute nicht zum ersten Mal den Start. Diesmal ist nach wenigen Metern fast der Motor abgestorben. «Das müssen wir schnell abchecken!» Am Ende fehlten dem Deutschen über sieben Sekunden auf den letzten Punkteplatz mit Pierre Gasly (30, Alpine).

Für Hülkenberg war es 2026 der fünfte 11. Schlussrang. So holte er Teamkollege Bortoleto ein. Zehnmal einen Punkt verpasst. So kann man die Jagd auf Haas Ferrari vergessen.