In Italien brennt drei Tage vor Trainingsbeginn in Monza wieder einmal der Baum. Die Fans und Medien haben Mühe, mit den ständigen Negativ-Schlagzeilen über Ferrari, seit 19 Rennen sieglos, zu leben.

Teamchef Frédéric Vasseur (57) lässt keine Möglichkeit aus, die heikle Situation beim 248-fachen GP-Sieger (zuletzt Sainz 2024 in Mexiko) mit positiven Worten kleinzureden. Etwas mehr Kritik würde dem Franzosen sicher gut anstehen.

Auch der Fall Lewis Hamilton ist für Vasseur offenbar kein Problem. Er muss seine oft diskutierte und sehr frühe Entscheidung, Hamilton für Sainz auszuwechseln, irgendwie rechtfertigen.

Die zwei Unfälle am Sonntag in Holland gehen für Vasseur im Fall von Leclerc klar auf Kosten von Antonelli (Zehn-Sekunden-Strafe). Und bei Hamilton will er jetzt «das Auto genau untersuchen lassen, ob da nicht etwas schiefgelaufen ist». Auch wenn sich Hamilton sofort für seinen Fehler entschuldigte.

Ferrari dominiert beim Boxenstopp

Die fehlenden Erfolge und der Horror in Holland führten jetzt dazu, dass Ferrari als WM-Zweiter nur noch zwölf Punkte vor Mercedes zum Heimrennen kommt. Ferrari kann momentan nur in der Frauen-WM überzeugen. Die rote Fahrerin Maya Weug gewann am Sonntag den Heimauftritt in Holland.

Zudem glänzt das Team aus Maranello weiter in der Boxenstopp-WM. Mit einem Sieg vor Racing Bulls und Sauber in Zandvoort (Leclerc wurde in 2,10 Sekunden abgefertigt), hat man den Vorsprung auf McLaren auf 183 Punkten ausgebaut. Auf der Strecke liegt man gegen die Briten allerdings mit 324 Zählern zurück! Das sind weit mehr als sieben Doppelsiege.

Leclerc wettert oft am Funk

Für Charles Leclerc wird das Ferrari-Abenteuer langsam zum Albtraum. Er legt sich fast jedes Rennen am Funk mit den Strategie-Leuten am Kommandostand an. Er ist unzufrieden, muss aber stets eine gute Miene zum bösen Spiel machen.

Jetzt kommt er als Titelverteidiger ins Autodromo nach Monza. Zwei seiner acht Siege hat er in Norditalien gefeiert. 2019 bei seiner roten Premiere und eben 2024. «Es ist jedes Mal eine verrückte Woche.» Diesmal gehören der Monegasse und der Brite (muss beim Start fünf Positionen zurück, Blick berichtete) bestimmt nicht zum Favoritenkreis.

Boxenstopp-WM nach Zandvoort Ferrari, 414 Punkte McLaren, 231 Punkte Red Bull, 197 Punkte Racing Bulls, 182 Punkte Mercedes, 166 Punkte Sauber, 155 Punkte Alpine, 88 Punkte Aston Martin, 36 Punkte Williams, 24 Punkte Haas, 22 Punkte (Wertung wie in der Fahrer- und Team-WM: 25, 18, 15, usw.)