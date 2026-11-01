Kimi Antonelli beendet den Mexiko-GP hinter Sieger Max Verstappen und Lewis Hamilton als Dritter und wird dadurch Formel-1-Weltmeister 2026. Das sind die Stimmen der Top 3 nach dem Rennen.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Kimi Antonelli, Formel-1-Weltmeister 2026

«Wir haben es geschafft! Ohne Mercedes und die Familie würde ich jetzt nicht hier stehen. Es war eine unglaubliche Saison. Und jetzt das Podest mit Lewis und Max zu teilen … was willst du mehr? Danke Mexiko, jetzt können wir den Rest des Jahres einfach nur geniessen.»

Mexiko-Sieger Max Verstappen

«Da war ja einiges los. Die Strafe von Leclerc hat mir dann die Führung gebracht. Das Duell am Ende gegen Lewis war eine grosse Aufgabe.» Über Kimi Antonelli: «Ich freue mich schon auf 2027!»

Lewis Hamilton (2.)

«Am Samstag hatte ich eine magische Runde. Jetzt reichte es leider nicht zum zweiten Sieg mit Ferrari. Ich bin stolz, dass ich bei diesem denkwürdigen Tag mit Kimi dabei sein durfte. Der Zwischenfall mit Leclerc hat uns den Sieg gekostet. Da müssen wir schnell reden. Das geht nicht. Nächstes Jahr brauchen wir bessere Motoren.»