Die Rennstrecke von Baku.
Foto: Blick Visuals
Alexander HornsteinSEO-Redaktor
|Datum
|Kategorie
|Startzeit
|Freitag, 19. September
|1. freies Training
|10.30 Uhr
|Freitag, 19. September
|2. freies Training
|14 Uhr
|Samstag, 20. September
|3. freies Training
|10.30 Uhr
|Samstag, 20. September
|Qualifying
|14 Uhr
|Sonntag, 21. September
|Rennen
|13 Uhr
Beim letzten GP vor zwei Wochen in Monza schrieb die Formel 1 gleich zwei für 2025 ungewöhnliche Schlagzeilen. Einerseits mit Max Verstappen, der die Konkurrenz wie zu seinen besten Zeiten distanzierte und sich seinen 66. GP-Sieg der Karriere holte.
Andererseits mit McLaren, nicht jedoch wegen der nächsten Machtdemonstration, sondern wegen der stark umstrittenen Teamorder, die WM-Leader Piastri auf den 3. Rang zurückversetzte und F1-Legende Bernie Ecclestone eine pikante Aussage machen liess.
Dieses Wochenende gehts in Baku nun um die nächsten Punkte. Das Qualifying und das Rennen gibts live auf Blick.
