In Baku startet dieses Wochenende das letzte Drittel der diesjährigen F1-Saison. Hier gibts das komplette Programm mit allen Startzeiten von Trainings, Qualifying und Rennen.

Das Programm zum F1-GP von Baku mit allen Startzeiten

Die Rennstrecke von Baku. Foto: Blick Visuals

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Datum Kategorie Startzeit Freitag, 19. September 1. freies Training 10.30 Uhr Freitag, 19. September 2. freies Training 14 Uhr Samstag, 20. September 3. freies Training 10.30 Uhr Samstag, 20. September Qualifying 14 Uhr Sonntag, 21. September Rennen 13 Uhr

Beim letzten GP vor zwei Wochen in Monza schrieb die Formel 1 gleich zwei für 2025 ungewöhnliche Schlagzeilen. Einerseits mit Max Verstappen, der die Konkurrenz wie zu seinen besten Zeiten distanzierte und sich seinen 66. GP-Sieg der Karriere holte.

Andererseits mit McLaren, nicht jedoch wegen der nächsten Machtdemonstration, sondern wegen der stark umstrittenen Teamorder, die WM-Leader Piastri auf den 3. Rang zurückversetzte und F1-Legende Bernie Ecclestone eine pikante Aussage machen liess.

Dieses Wochenende gehts in Baku nun um die nächsten Punkte. Das Qualifying und das Rennen gibts live auf Blick.